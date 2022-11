Así vivió Banda MS el momento en el que uno de los vocalistas fue atacado con un arma de fuego

En 2016 Banda Ms estaba atravesando por una de las mejores etapas de su carrera, habían pasado de ser conocidos a nivel regional a consolidarse como una de las agrupaciones más exitosas del regional mexicano, tanto que el 2 de julio del 2016 llevaron a cabo la primera de una serie de conciertos en el Auditorio Nacional.

Después de que el recital finalizara, fue Alan Ramírez quien se adelantó al hotel a descansar sin pensar que esa noche su destino estaría entre la vida y la muerte. Los músicos estuvieron como invitados en el programa de entrevistas de Yordi Rosado y ahí revivieron el momento en el que el cantante casi muere por una bala perdida.

Alan Ramírez iba a bordo de una camioneta cuando el vidrio del coche se quebró y sintió correr la sangre, después se percató que lo habían herido y se cuestionó la razón por la que habían atentado contra su vida. “Ni pedo ya me tocaba”, señaló el grupero quien describió que no había medido la gravedad del asunto hasta que llegó al hotel.

El intérprete recordó que le hablaron a una ambulancia, pero al ver que no llegaba se dirigieron a un hospital y buscaron al mejor médico para que atendieran la emergencia, ya en la clínica empezó a sentir la lengua inflamada y fue atendido por los profesionales.

“La lengua la sentía bien pesada, me agarró los nervios de la lengua, me acuerdo perfectamente de que llegó mi esposa y ya me agarra la mano y me dice ‘todo va estar bien no te preocupes’ y dije ‘y si no la libro cuida mucho a mis hijos y dile que los amo mucho´, ahí me empezó a dar miedito de que ‘¿y si ya no regreso?’ que van a hacer mis niños, uno de dos años y la bebé de brazos”, expresó Alan Ramírez.