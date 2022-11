Sabrina Sabrok en riesgo por sus implantes, toma drástica decisión y podría dejar OnlyFans

Sabrina Sabrok es una de las modelos más polémicas en el medio del espectáculo, entre otras cosas, por las múltiples cirugías a las que se ha sometido y que ahora le están pasando factura poniendo en riesgo su salud. Aunque se negaba a atender las indicaciones de los médicos, la también actriz tomó una drástica decisión por la que podría abandonar OnlyFans.

La modelo argentina, de 51 años, ha causado gran impacto por su impactante belleza y por las cirugías estéticas a las que se ha sometido en un intento por retrasar el paso del tiempo y conservarla. Esta vez reveló que debido al peso de su busto -que hasta antes de su última cirugía era de 18 kilogramos- su estado de salud empeoró y los médicos le recomendaron retirar los implantes de manera urgente.

Sabrina Sabrok se retirará los implantes de seno. Foto: IG @sabrinasabrokreal

En un encuentro con los medios retomado por “Chisme No Like”, Sabrina Sabrok relató que acudió al médico por un fuerte dolor de espalda y fue entonces que le advirtieron de las consecuencias de no retirar los implantes. Debido a ello tomó la decisión de retirarlos, aunque solicitó a los especialistas que le dejaran un kilo para poder continuar con su trabajo para el que se esfuerza en crear contenido antes de que se los retiren.

“Ya el año que viene, ya lo voy hacer. Pues el médico que lo más que se pueda, pero yo digo que me dejé un kilo mínimo porque, sino qué voy hacer, ya no voy ser yo”, dijo la modelo y reveló que incluso OnlyFans tiene un límite ya que la han censurado por algunos de sus videos, pero ella está dispuesta a continuar con su contenido para adultos.

Cirugías de Sabrina Sabrok

En abril pasado la cantante selló que se había realizado su cirugía número 54, aunque en aquella ocasión lo hizo con la intención de rejuvenecer su rostro en el que ya se había realizado intervenciones anteriormente, como las de pómulos, labios, mandíbula y en los ojos.

“Me hice aumento de labios, mucho; me hice pómulos, me marcaron la mandíbula, me hicieron ojos de gato que es lo que yo quería, me estiraron; usaron mucho relleno y mucho botox. Como a mí me gusta en mucha cantidad, pues la cara me quedó diferente, me gusta”, dijo en entrevista para “De primera mano”.

Al cuestionarla sobre el dinero que ha invertido para las cirugías, señaló que es el equivalente a tres casas o cinco Lamborghini sin considerar las que le han ofrecido algunos médicos a cambio de publicidad. Aunque su expareja, Erick Farjeat, la desmintió y aseguró que ella no posee tal cantidad por lo que no podría pagarlo para sus cirugías.

Tan sólo en el busto se ha sometido a más de 15 intervenciones quirúrgicas para aumentar su tamaño, mismo por el que hasta hace dos años tenía el récord Guinness como la mujer con los senos más grandes del mundo: "Me siento muy bien con las cirugías y quiero romper, primero, el récord en México de los glúteos con prótesis más grandes, para después lograr el título de las nalgas más grandes del mundo".

