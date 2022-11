Respira profundo antes de ver cómo lucía Gaby Spanic antes de ser famosa

Reconocida y admirada por su participación en novelas como: “La usurpadora” y “Soy tu dueña”, la actriz de origen venezolano, Gaby Spanic, es sin duda una de las más reconocidas en las escena del espectáculo en México, esto debido a su importante participación dentro de los melodramas en México, pero también por sus constantes polémicas.

Su talento y destacados papeles en diferentes producciones la han colocado como una de las actrices más exitosas de Latinoamérica, por lo que ha llegado a gozar de gran fama, reconocimiento y admiración no solo en México sino también a nivel internacional. Este cariño se vio incentivado luego de que la famosa participó en el reality “La casa de los famosos”, en donde aumentó su popularidad.

Es de recordar su explosión en la fama se dio luego de que participó en la telenovela “La usurpadora”, lo que la catapultó al estrellato y le ganó fama a nivel global, pero precisamente fue gracias a su talento que decidió mudarse a Hungría para ser parte del reality “Dancing with the stars”. Luego de esta decisión, Gaby decidió alejarse de los reflectores en México, pero no pasó mucho tiempo para que ella volviera al país que la vio crecer.

Gaby Spanic en sus inicios

Es de recordar que la famosa intérprete escénica comenzó su trayectoria artística en 1994, luego de que consiguió su primer protagónico en la telenovela "Como tú ninguna", la cual duró 2 años en emisión en Venezuela convirtiéndose en una de las telenovelas más largas del país, a partir de este momento la famosa nunca más se alejó de los reflectores. Su carrera dio un giro luego de que, tras permanecer una prolongada estancia en Televisa, en 2002 Spanic firmó contrato con Telemundo, donde protagonizó tres telenovelas, La venganza (2002-2003), Prisionera (2004) y Tierra de pasiones (2006).

Gaby Spanic antes de la fama. Foto: Especial

Entorno a su vida personal, se sabe la exitosa también reina de belleza se casó con el actor Miguel de León, boda que fue transmitida en el show de televisión de Venevisión Súper Sábado Sensacional, pero a pesar del éxito mediático, la unión nupcial terminó años después y luego de fuertes polémicas a lo largo de su vida, la famosa regresó frente a los reflectores, esto específicamente en 2022, ya que protagonizó la telenovela de Televisa "Corazón Guerrero".

Dicho regreso ha llamado la atención de sus cientos de miles de seguidores, quienes ahora han mostrado interés por conocer diversos aspectos de en la vida de la exitosa actriz, de quien ahora han tomado relevancia un par de fotografías de cómo lucía Gabriela Helena Španic Utrera, mejor conocida como Gaby Spanic, antes de la fama.

