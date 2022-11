La Mala Rodríguez sube la temperatura en ajustado bañador negro

La Mala Rodríguez ha dejado a sus millones de fans sorprendidos en los últimos días, pues en sus cuentas oficiales de Instagram y Twitter ha compartido fotografías y videos disfrutado de la playa. Aunque no ha revelado el lugar en el que se encuentra, la cantante se ha dejado ver con los mejores looks para destacar su belleza y curvas, como el ajustado bañador negro con el que subió la temperatura en las plataformas digitales.

María Rodríguez Garrido, nombre real de la cantante española, se ha convertido en una de las artistas más reconocidas a nivel internacional, famosa por su talento en la música, principalmente en el rap, pero también por ser una de las mujeres que cautiva los escenarios y por su puesto las redes con sus reveladores looks, perfectos para mostrar su lado provocativo y confirmarse como una de las artistas más sensuales.

La Mala Rodríguez se luce en traje de baño

Fue este miércoles cuando Rodríguez publicó en en sus cuentas oficiales un par de fotos en las que se le ve luciendo un atrevido atuendo con el que dejó poco a la imaginación, pues el traje de baño destaca por su diseño de cortes a los lados y su talle alto, con el que conquistó a sus 1.4 millones de fans en Instagram, quienes la llenaron de halagos y piropos, mientras que en la red social recién adquirida por Elon Musk no se quedó atrás y le llovieron los corazones rojos.

La Mala Rodríguez conquista en ajustado bañador. Foto: IG @malarodriguez

"Piscis, pizzas, cazzos", fue la frase con la que la intérprete acompañó las instantáneas en la plataforma de Meta, publicación que ya han recibido más de 500 comentarios con frases como: "Pidamos una tercera que sea de espaldas", "DEBERÍAN MULTARTE, POR EXCESO DE BELLEZA", "Cadera de Diosa Maja!", "Con razón estoy enamorado de ti", "Que linda, me enamoré", "Wow, super body (cuerpo), Maja" y "Preciosa ese bañador te queda como anillo al dedo resalta tus curvas"; además de generar 60 mil 500 "me gusta".

La intérprete, de 43 años, cautivó a sus millones de seguidores con su atuendo, pues como en otras ocasiones dejó ver su curvilínea figura y demostró que no teme a lucirse con reveladores conjuntos, no sólo para la playa, pues también impone con su estilo en mini vestidos ajustados, leggins deportivos, lencería y muchas prendas más con las que roba miradas entre sus fans.

La Mala Rodríguez se deja ver en sus redes, como Facebook, Instagram y Twitter con los atuendos más atrevidos, como lo confirmó con su reciente publicación en la plataforma de Meta, y con una anterior, en la que posó derrochando sensualidad, pues se dejó ver de espaldas y saliendo de la piscina, presumiendo su belleza y cuerpazo, clip con el que también recibió cientos de mensajes y "likes".

Nacida en la provincia de Jerez de la Frontera, en la ciudad de Cádiz, al sureste de España, "La Mala" desde joven mostró interés por la música, sin embargo, antes de llegar al éxito en los escenarios tuvo que realizar otros trabajos, como camarera, profesora de aeróbics y trabajadora de limpieza, sin embargo, su gran talento y originalidad la han llevado a ser hoy es una de las españolas más famosas a nivel internacional.

La también actriz, que ha colaborado con artistas como Juan Magán y Lola Índigo, se ha popularizado en redes sociales por sus sensuales y atrevidas imágenes con las que enciende las redes, pues María Rodríguez no teme a dejarse ver en arriesgados looks con los que muestra mucho de su piel y deja poco a la imaginación, como lo ha confirmado en los últimos días con sus looks de playa.

La española presume cuerpazo. Foto: IG @malarodriguez

SIGUE LEYENDO:

De espaldas, La Mala Rodríguez enciende la red en arriesgado traje de baño

Desde la playa, La Mala Rodríguez conquista en escotado bikini negro