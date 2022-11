FOTO | Vestido de terciopelo, un clásico que Vanessa Claudio sabe aprovechar en esta época del año

El terciopelo es una de las telas más elegantes y versátiles que existen, puede ser utilizada en blusas, faldas, pantalones e incluso chamarras, aunque la manera más sensual de usarlo es llevándolo en un vestido, el cual puede ser entallado o suelto, según sea tu gusto. Pero si eres de un estilo más sensual, te recomendamos seguir el ejemplo de Vanessa Claudio, pues en una de las últimas emisiones de "Al Extremo", la exreina de belleza lució su figura con un pegado vestido de terciopelo en color azul rey, el cual además de favorecer su piel caribeña, la hizo ser la más hermosa del programa.

Y aunque esta no es la primera vez que Vanessa Claudio se lleva las miradas con sus outfits de impacto, conviene señalar que está prenda de ropa en específico es un clásico de fin de año que puedes aprovechar para tus fiestas decembrinas, dónde si bien el brillo reinará en muchos de los atuendos, también será apropiado llevar el terciopelo o el encaje.

Aunque una gran ventaja del terciopelo es que es más térmico que las telas con glitter o encaje, lo cual te hará estar más cómoda si es que tienes un evento en una noche fría, tal y como se espera que sean las veladas de la última estación de este 2022, año en el que hemos podido ver desfilar a diferentes tendencias de moda.

Vanessa Claudio se lució con este impresionante atuendo | @alextremotv

Además, volviendo al modelo elegido por Vanessa Claudio, conviene señalar el exquisito corte que eligió la presentadora, ya que además de llevar un escote super sensual, cuenta con un detalle asimétrico en la falda, el cual ayuda a resaltar las caderas de la puertorriqueña.

En relación con los accesorios, la también modelo que recientemente celebró su cumpleaños número 39 se decantó por un color metálico, cuestión que terminó por darle un toque elegante a su atuendo final, el cual sin duda puede ser considerado como uno de los más sexys de la semana.

Así, el dorado coronó los aretes de Vanessa Claudio, quién optó por llevar unas arracadas gruesas y ostentosas que al ser tan vistosas no fueron acompañadas con un collar para evitar la saturación. Aún así, la presencia del dorado no concluyó en sus aretes, pues Vanessa Claudio también eligió unas delicadas sandalias en este tono, las cuales permitieron ver un coqueto detalle en sus pies, consistente en un plus de color aportado por el esmalte de sus uñas.

