Fofo Márquez | muere el papá de “el niño millonario”: “Gracias por ser el mejor mentor”

Durante las últimas horas, el nombre de Fofo Márquez ha encabezado las listas de tendencias en distintas redes sociales debido a que se informó que su padre, el empresario multimillonario, Rodolfo Márquez, falleció la noche del 9 de noviembre luego de una intensa lucha contra el cáncer y debido a este lamentable suceso, el polémico influencer anunció que dejaría de generar contenido para aparentemente tomar las riendas de los negocios que le heredó su padre.

La noticia del fallecimiento de Rodolfo Márquez fue confirmada por su hijo menor Rodrigo Márquez, quien a través de su perfil de Instagram le dedicó un emotivo mensaje, además, mencionó que la causa de muerte de su progenitor fue el cáncer, aunque no especificó de qué tipo, no obstante, detalló que se dicho padecimiento fue detectado en fase 4 hace algún tiempo y debido a lo avanzado de la enfermedad ya no hubo nada que el dinero pudiera hacer, por lo que lamentó dicha situación.

El papá de Foto Márquez falleció a causa de un cáncer.

mr.fofomqz

“Claro que me hubiera gustado tener más tiempo contigo, pero por lo menos el tiempo que yo estaba consciente que nos quedaba lo supe aprovechar de la mejor manera a tu lado, no te puedo decir que estoy listo para esto porque la verdad nunca nadie está listo para este tipo de cosas, era algo que más bien yo ya veía venir y estaba mentalizado”, escribió Rodrigo Márquez.

Fofo Márquez se retira de las redes sociales tras fallecimiento de su padre

Luego de que se diera a conocer la noticia del fallecimiento de Rodolfo Márquez, su hijo mayor, el polémico influencer Fofo Márquez le dedicó un breve, pero emotivo mensaje en el que escribió el siguiente texto acompañado de una fotografía en la que aparecen ambos hace algunos años atrás: “Gracias por enseñarme tanto y ser el mejor mentor”.

En otra publicación, Fofo Márquez explicó que nunca había subido una foto de su padre para proteger su identidad, sin embargo, dejó ver que la muerte de su padre, además de ser un duro golpe, también significó un cambio radical en su vida pues aparentemente deberá ponerse al frente del negocio familiar, por lo que anunció que dejaría de generar contenido para redes sociales y se despidió de su faceta de “niño millonario”.

Así despidió Fofo Márquez a su padre.

mr.fofomqz

"Se acabó mi etapa del “Niño Millonario” y viene una nueva etapa para mí que es convertirme en un hombre, nunca había subido una foto de mi padre, pero se habían filtrado algunas de quien era o yo de quien era hijo. Gracias todos los que vivieron la experiencia de las redes y me acompañaron en este hobby que ya acabó, ya terminó, ya no tendré tiempo de hacer contenido, me despido de todos ustedes, gracias por su apoyo, llegó el momento de convertirme en un hombre”, escribió Fofo.

Tas el anunció de Fofo Márquez, el influencer recibió cientos de mensajes de apoyo de parte de sus fans, además, algunas otras celebridades también se dieron el tiempo para enviarle sus condolencias, entre las personalidades que le escribieron destacan Yulay, Juan Carlos “Dominguero”, Rey Grupero, Luis Felipe Zatarain, Mateo de Dios y Oscar Pérez Madollel, entre otros.

