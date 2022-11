Esta es la chica que exhibió a los jugadores de la Selección Mexicana ¡Está en OnlyFans! | FOTOS

Han pasado más de 12 años, desde que los jugadores de la Selección Mexicana fueron expuestos por la prensa al protagonizar una escandalosa fiesta en la que 26 mujeres (una transgénero) fueron invitadas por jugadores como Rafael Márquez, Javier Hernández, Carlos Salcido y Giovani Dos Santos.

El escándalo quedó plasmado en una icónica foto que muestra a dicha mujer llamada Yamille junto al futbolista Carlos Salcido, juntos y muy sonrientes. Esta imagen fue una de las evidencias que expuso no solo la carrera del jugador sino también su matrimonio.

Yamille y Carlos Salcido

La relación inició cuando Yamille conoció a Salcido por redes sociales y tras algún tiempo de chatear, el jugador la invitó a la fiesta, aunque de acuerdo con su testimonio Carlos Salcido desconocía que se trataba de una mujer transgénero.

En entrevista para TV Notas, Yamille señaló que Salcido jamás se dio cuenta hasta que las cosas subieron de tono, cuando después de platicar por varios minutos, fueron al baño, se besaron y fue allí donde él descubrió la situación.

"Él estaba muy sacado de onda y lo entiendo, lo entiendo perfectamente porque pues imagínate, no le gustaría a nadie que le hicieran eso. Pero también me pongo de mi parte y digo "chin, se me salió de control esto". Yo nunca pensé llegar a afectarlo", contó Yamille a la revista de espectáculos.

¿Yamille arruinó la carrera de Salcido?

Después de la tormenta, el castigo para Salcido no fue solo la multa de 50 mil pesos que impuso el directivo Néstor De la Torre, sino también el escrutinio público que cuestionó sus excesos y hasta su propia tranquilidad, pues de acuerdo con rumores expuestos por la citada revista, por algún tiempo el futbolista pensó que podría estar enfermo.

Tras la polémica, Yamille quedó en el olvido y poco se conoce de lo que sucedió en su vida durante esos años. Sin embargo, en octubre de 2021 volvió a la luz pública cuando decidió abrir su perfil de Only Fans, donde se promociona como "la niña trans que salió con Carlos Salcido".

A un poco más de un año de su apertura, la cuenta de Only Fans se aprecia muy descuidada y solo existen tres publicaciones que datan de 2021. Pese a esto, Yamille sigue siendo muy activa en otras redes sociales y ganando likes con sus candentes fotos.

