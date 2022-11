De Enamorándonos a OnlyFans: Wanda Espinosa eleva la temperatura con sus mejores bikinis | FOTOS

Wanda Espinosa, mejor conocida en el mundo del espectáculo y en sus redes sociales como Vanda se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales, posicionándose como una de las influencers más deseadas tras su salida del programa "Enamorándonos", haciendo que muchos no perdieran la pista de esta mujer que deslumbra y que se ganó el corazón de todos los caballeros; sin embargo, con el paso del tiempo, la celebridad ha ganado terreno y ahora vende su contenido en distintas plataformas.

La joven de 31 años de edad comparte a sus seguidores en Instagram todos lo que hace en su vida tanto en lo personal como en lo profesional, quien además de emprender como una famosa tatuadora que ahora es más un pasatiempo que algo que se dedique de lleno y en esta ocasión te mostraremos cómo eleva la temperatura con sus mejores bikinis.

Es a través de sus publicaciones en la red social antes mencionada que la joven que estuvo participando en el reality que conducía Carmen Muñoz, comparte una probadita de lo que podrías ver en su cuenta oficial de OnlyFans suscribiéndote por solo 10.50 dólares al mes ya con descuento incluido.

Recordemos que hace cuatro años, Vanda estaba en busca del amor por lo que se animó a participar en reality "Enamorándonos" donde tuvo la oportunidad de salir con varios caballeros; sin embargo, nunca pudo concretarse algo, ya que no era lo que estaba buscando la bella joven, quien aún no ha habido alguien que cumpla el perfil de hombre ideal.

La también conocida "Vanda Rosen" siempre ha mantenido su escultural figura y ha tenido siempre ese actitud de niña mala, que hace a todos los caballeros quieran conocerla más a fondo y ahora con su perfil de OnlyFans quieran verla como Dios la trajo al mundo. Es ahí en la plataforma para adultos donde podrías tener la oportunidad de cumplir ese sueño.

Además, si quieres tener algo más personalizado, en la aplicación de Cameo podrás tener un saludo personalizado por 10.14 dólares que son alrededor de 196 pesos mexicanos al tipo de cambio, plataforma donde la joven se gana la vida vendiendo alguna felicitación o mensaje que tú desees.

No obstante, no es un secreto que al volverse famosa, la bella mujer nacida en la Ciudad de México presume su cuerpo de envidia con sixpack incluido usando atuendos atrevidos que le roban el alma a cualquiera que entre en su perfil, sobre todo si es alguna instantánea donde podamos observarla en traje de baño de dos piezas que no dejan nada a la imaginación.

