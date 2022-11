Con un diminuto bikini negro, Karely Ruiz se llevó todas las miradas

La modelo de OnlyFans, Karely Ruiz, tuvo tiempo atrás un mal episodio en una tienda dondebuscaba vender ropa usada. “Yo llevaba meses guardando ropa mía, tops, faldas, zapatos. Era ropa que ya no usaba y le dije a mi abuela 'un día voy a ir al mercado a venderla', a veces regalo ropa, pero ahora quería ir al mercadito”, explicó durante una entrevista en TikTok.

Según se dice en el relato de Ruiz, que es una influencer que pesa en redes sociales por entre tantas cosas, su belleza, en un principio todo pintaba de maravilla, instaló su puesto, sacó sus prendas y varias personas se acercaron a ver la mercancía, era cuestión de poco tiempo para venderlo todo. Sin embargo, su presencia no cayó del todo bien en el tianguis, ya que, le estaba quitando clientes a los otros vendedores.

Karely Ruiz posando. Fuente: Instagram.

Para no tener mayores conflictos, Karely Ruiz, quien cuenta con más de 7 millones de seguidores en Instagram, reveló que decidió irse del lugar pero antes confesó el motivo que la orillo a vender la ropa en vez de regalarla. “Yo iba bien emocionada, porque no sé si sabían, pero yo vendía en los mercados con mis papás y me recordó a los momentos en los que yo vendía”.

Recientemente tuvo una aparición de maravillas en Instagram, con una foto en traje de baño que deja claro que Karely es una de las mujeres más bellas del mundo virtual. En la misma, la joven luce sus atributos vestidos con un bañador negro.

En poco menos de una hora desde que la foto de Karely Ruiz fue posteada en la red social de la camarita, ya superó los 80 mil likes y tiene cientos de comentarios de internautas que la desean.