Jasmyn Trabucco: 5 fotos de la modelo bajacaliforniana que ha conquistado OnlyFans

No por nada la joven modelo Jasmyn Trabucco ha ganado una gran popularidad en sus redes sociales, en especial Instagram, donde suma cuatro millones de seguidores. Una de las razones de su éxito es su contenido, que ha dejado a más de uno impresionado con su envidiable belleza y unas extravagantes curvas naturales.

Y es que la influencer de 22 años deslumbra con sus atributos, que son una mezcla de sus raíces mexicanas e italianas, combinadas de su glamour conseguido en Las Vegas, Estados Unidos, lugar donde se crió.

Ha aprovechado el boom de sus redes sociales para también tener un éxito en la plataforma OnlyFans (Foto: Instagram/ @jasmyn2juiicy)

A través de Instagram es donde comparte algunos rasgos de su vida privada y detalles sobre sus aficiones por la moda. “Me encanta Instagram porque puedo publicar fotos y videos para mostrar mis gustos de moda”, expresó.

A su vez, ha aprovechado el boom de sus redes sociales para también tener un éxito en la plataforma OnlyFans, donde sube fotos y videos con tonos más candentes que en su demás cuentas, en las que sus followers están sujetos a las normas de censura.

Además, a la oriunda de Tijuana, Baja California, no le molesta mostrar su cuerpo en las plataformas digitales, pues afirma que es una forma de compartir con sus seguidores. Asimismo, compartió la razón por la que le gusta su trabajo: “Ser libre para expresarme a través de mi cuerpo”.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Comentó que, por la carga de trabajo, no ha podido conocer gente. “Ojalá pudiera hacer amigos en el camino de mi éxito, pero he estado demasiada ocupada para eso; espero hacer nuevos amigos en el futuro”, expresó.

