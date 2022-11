Arriba de un yate, Aracely Arámbula paraliza la red con ajustado traje de baño

Aracely Arámbula disfruta de su vida actoral y personal, que la han realzado como una de las favoritas del mundo. En 2019, Televisa Univision puso su confianza en la ex pareja de Luis Miguel para encarnar la reversión de La Madrastra, que se estreno este año.

Han sido muchas las actrices que han ocupado el papel que interpretó Aracely Arámbula y por eso las críticas pueden ser moneda corriente. Una de las personalidades que se expresó sobre La Madrastra fue Victoria Ruffo, la primera actriz en ocupar el papel en la edición del año 2005. “Es que no la vi… Y no lo hice porque no me gusta contaminarme ni contaminar a nadie, o sea cada quién hace su versión, todas somos diferentes, nadie copia a nadie, entonces yo preferí no verla pero quizá la vea más adelante”, dijo.

Aracely Arambula posando. Fuente: Instagram.

Sobre Arámbula, Ruffo fue determinante: “Sí te puedo decir que para mí Aracely es una gran actriz, una gran compañera y creo que le echa todos los kilos en todos sus trabajos”. Por otro lado, destacó ser la primera en manifestarse, ya que para ella era importante ser la primera en entablar comunicación, algo similar a lo que hizo la sobrina de Thalia, Camila Sodi con Bárbara Mori cuando se estrenó la versión de Rubí, donde encarnaron a la protagonista en diferentes versiones.

Recientemente, Aracely Arámbula se subió a un yate y lució hermosa a sus 47 años. Para dejar asentado lo bien que la pasa eligió sus historias de Instagram, donde su popularidad se agranda a diario y al momento suma más de 6 millones de seguidores.

Aracely Arámbula, que a su vez es la madre de los hijos de Luismi, se atrevió a posar con un sombrero y traje de baño negro, mientras sonreía con el mar de fondo. En otras de las postales se la ve haciendo otros de sus hobbies: cuidar y amar a los animales.