Andrea Legarreta derrocha elegancia con medias de red y vestido negro de lentejuelas

Andrea Legarreta es una de las actrices y conductoras más queridas de la televisión, pues tanto con su talento como por su carisma ha logrado ganarse el cariño y el respeto de todos los mexicanos; sin embargo, su popularidad no termina con lo anterior, pues también es uno de los actuales referentes de moda más importantes para muchas mujeres y es que no sorprende verla con los looks más icónicos y en tendencia.

Ya sea con pantalón, minifalda o vestido, Andrea Legarreta siempre logra ser considerada como una de las mujeres mejor vestidas y este fin de semana no fue la excepción, en especial en un momento en el que la conductora de "Hoy", familia y amigos estaban de manteles largos por los 80 años de su papá. Por supuesto, un evento tan importante no podía llegar a su fin con una publicación en Instagram y un abrazo que la hizo romper en llanto, sino también con un lujoso festejo que dejó uno de los looks más icónicos de la famosa en donde sacó su lado más sensual con medias de red.

Andrea Legarreta lució el vestido más elegante del momento. (Foto: IG @andrealegarreta)

Andrea Legarreta impone moda con las tendencias más arriesgadas

La noche de este sábado, la mamá de Mía y Nina Rubín causó furor con un vestido negro de lentejuelas con unas medias de red, las dos tendencias más deseadas de este otoño y las perfectas para sacar el lado más sensual, sin tener que sacrificar el glamur. En el look de la famosa de 51 años no sólo destaca lo anterior, sino una figura espectacular con la que presumió sus curvas.

Para mantener la elegancia, Andrea Legarreta apostó por un diseño de manga larga y un corte entallado con el cual derrochó estilo y demostró que los 50 son los nuevos 20 en los cuales presumir una silueta con forma de reloj de arena. El truco con el que logró resaltar su figura esbelta es por un vestido de lentejuelas entallado y que marca la cintura; mientras que la forma asimétrica de la falda logra un toque bastante coqueto.

Algo que no pasó desapercibido para nadie fue que la falda de la prenda sólo llegada por debajo de las rodillas; sin embargo, ese efecto sólo se cumplía en la parte trasera, ya que en la delantera, el vestido tiene un escote importante que deja al descubierto unas piernas de impacto y que ayuda a romper con lo cubierto de la parte superior con las mangas largas. Pero para aprovechar este detalle, la actriz también enfundó sus piernas en unas medias de red para lograr el look perfecto.

Así conquistó la red. (Foto: IG @andrealegarreta)

En la estética de Andrea Legarreta también destaca un escote en el cuello con una forma de "V" con el que se mantiene la forma asimétrica del vestido y como te hemos contado en otras ocasiones, los accesorios son clave para lucir icónica, por lo que la famosa no dejó pasar la oportunidad para agregar un collar de peluche con el que agregó aún más textura a su look.

Finalmente, lució unos tacones negros que dieron el toque que le faltaba a la imagen para lucir más elegante; mientras que la esposa de Erik Rubín apostó por modelar en medio de una pared llena de luces con las que ayudó a que las lentejuelas brillaran más que nunca.

SIGUE LEYENDO

Aida Cortés deslumbra Instagram con el disfraz más atrevido para Halloween 2022 | FOTOS

VIDEO | Livia Brito presume cuerpazo en Instagram con overol

FOTO: Celia Lora sube la temperatura en Instagram con impactante mini falda desde las escaleras