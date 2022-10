Adamari López sube la temperatura en vestido abierto y da cátedra de estilo

Adamari López robó miradas entre sus millones de seguidores en Instagram con un look coqueto y revelador, con el que también dio cátedra de estilo y subió la temperatura al tratarse de un vestido abierto perfecto para que presumiera sus torneadas piernas.

La conductora y actriz, que se dio a conocer en México como actriz de telenovelas en proyectos como "Amigas y Rivales", "Sin ti y "Locura de Amor", en los últimos meses se ha ganado un lugar como creadora de contenido pues cada día sorprende a sus fans con los videos que publica.

Adamari López conquista en vestido abierto

López se ha vuelto muy activa en redes sociales, principalmente Instagram, plataforma en la cuenta con 8.1 millones de seguidores, con quienes comparte sus mejores looks y también destaca por dejar ver su lado más divertido al compartir clips en tendencia.

Adamari robó miradas con su coqueto look. Foto: IG @adamarilopez

Fue en las historias de la famosa plataforma de Meta donde Adamari confirmó su belleza y estilo, pues a sus 51 años demuestra que está en su mejor momento, luciéndose en un vestido negro de estampado floral, que combinó con sandalias de plataforma que destacaron sus piernas.

Con su atuendo, perfecto para lucirse en cualquier ocasión, la conductora de "Hoy Día" matutino de Telemundo, también dejó ver que ama el baile y compartió un video en el que se le ve presumiendo sus mejores pasos junto a su amigo y coreógrafo de nombre Martin Mitchell.

Al ritmo de la canción "Santo Domingo" de Manny Cruz, Adamari se lució bailando, y destacó por su hermoso look, pues su vestido abierto fue perfecto para que se luciera moviendo las caderas, logrando recibir más de 32 mil "me gusta y cientos de comentarios en el clip que acompañó con la frase: "Disfruto mucho bailar, me da felicidad, y a ustedes ¿les gusta?".

Recordemos que en el 2021, López se convirtió en un ejemplo para miles de mujeres, pues bajó más de 15 kilos, algo que le devolvió la confianza para probar con todo tipo de prendas, pues actualmente se deja ver con atuendos más atrevidos y sensuales, como este revelador vestido.

Adamari López Torres nació en Puerto Rico, y comenzó su carrera siendo una niña, pues a los seis años tuvo su primera participación en una telenovela. A más de 40 años de esa oportunidad, hoy la conductora y actriz se consolida como una de las famosas más queridas.

La actriz ha posado para revistas con sus mejores looks. Foto: IG @adamarilopez

SIGUE LEYENDO:

Adamari López da cátedra de moda para combinar verde y lucir elegante

Adamari López sube la temperatura en minifalda y da lecciones de moda