"No soy interesada": Karely Ruiz explota contra usuario que le preguntó qué se necesitaba para pasar una noche con ella

Una de las modelos más exitosas de OnlyFans es Karely Ruiz, una regiomontana que este año se volvió viral en redes sociales, donde acumula millones de seguidores provenientes de diversas partes del mundo, los cuales tienden a llenarla de halagos por su buen corazón y cercanía con sus fans.

Esto en atención a que la estrella de OnlyFans suele compartir contenido en su cuenta de Instagram para que sus admiradores puedan hacerle preguntas o incluso peticiones en torno al tipo de contenido que sube.

Pero así como hay quienes quieren saber más de la guapa mexicana, hay quienes aprovechan estas dinámicas para faltarle el respeto, tal y como ocurrió este jueves.

Fue mediante sus historias de Instagram que Karely Ruiz terminó explotando en contra de uno de sus seguidores, el cual se atrevió a cuestionarla acerca de qué se necesitaba para pasar una noche con ella. Ante lo cual, la joven de 21 años decidió responder de manera tajante con el siguiente mensaje:

"Que sea un caballero y un caballero no hace estas preguntas pend*jas y por último tiene que ser un hombre que gane más que yo".

Y aunque su respuesta fue aplaudida por muchos de sus fans, algunos haters de la regiomontana decidieron comenzar a tacharla de "interesada" por haber incluido en su respuesta el requerimiento de "ganar más que ella".

No obstante, de acuerdo con la propia Karely Ruiz esto lo dijo para que el aludido se diera por vencido en cuanto a sus intenciones de tener un noche romántica con ella, pues recordemos que sus ganancias en la plataforma de contenido para adulto ascienden a varios millones.

Así, cansada de los señalamientos, Karely Ruiz aclaró que no era una interesada, ya que dentro sus exparejas también califican sujetos que no tenían un sueldo superior al de ella.

"Mi respuesta fue refiriéndome a tener sexo, no quiere decir que para que seas mi novio tengas que ganar más que yo, no soy una interesada, pues anduve con uno que nada más no, jaja, así que dejen de tirar hate, aparte si fuera interesada ¿qué?", expuso Karely Ruiz en sus historias de Instagram.