Adamari López habló sobre la difícil infancia de su padre y conmocionó al mundo

Adamari López, en una entrevista reveló como fue la vida de su padre y comentó: "Mi papá fue un hombre muy pobre, mayor de 14 hermanos, se crió en el campo con un solo par de zapatos", concluyó. Gracias al valor de Don Alberto por salir adelante, la presentadora de “Hoy Día” tomo los mejores consejos de su hogar que le permitieron perseguir sus sueños.

Sin dudas, seguir adelante, cumplir metas y proyectos a futuro no es nada nada fácil, pero si se tiene el apoyo de las personas que más queremos es posible. La ex pareja del conocido bailarín español Toni Costa con quien tiene una hija en común Alaïa, recibió las mejores herramientas de su padre para salir adelante.

También Adamari dijo: Mi papá vio que la situación era difícil en Puerto Rico. "Vio que tenía mucho amor en la casa pero no tenía muchos recursos. Se fue a la guerra pero cuando regreso decidió montar una mueblería con ese sueño de construir una familia y sacarla adelante. Mi papá fue un hombre muy trabajador, muy disciplinado, y la disciplina era algo que me recalcaba. Constantemente me decía: 'Lo que hagas hazlo con amor, no te vas a rendir', finalizó.

Adamari López y su hija Alaïa. Fuente: Instagram Adamari López

Las sabias palabras y consejos de Don Alberto, quien falleció en el mes de febrero de 2015, le permitieron a Adamari López luchar por sus sueños y ser persistente ante las dificultades del camino de la vida. Que le han concedido el gran privilegio de ser una de las presentadoras más queridas de Telemundo.

Últimamente, Adamari López se encuentra en su mejor momento en cuanto a su carrera laboral, también es muy querida por fanáticos, se encuentra activa en sus redes sociales, compartiendo historias y publicaciones actualmente posee 8.1 millones de seguidores.