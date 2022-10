Ringo Starr confirma positivo a Covid-19: este es el estado de salud del exBeatle

Ringo Starr confirmó a través de sus redes sociales oficiales que dio positivo a Covid-19 y por ello, se vio obligado a suspender los conciertos que tenía programados para los próximos días, por lo que en esta nota te diremos todo lo que se sabe sobre el estado de salud del icónico baterista y exmiembro de “The Beatles”.

Como se mencionó antes, fue a través de las redes sociales oficiales de Ringo Starr donde se confirmó su contagio de Covid-19 y por ello, se informó sobre la cancelación de cinco fechas que tenía programadas dentro de su gira por Canadá, además, de las dos que canceló el pasado fin de semana en territorio estadounidense.

“Mensaje para los fans de Ringo: Hoy se confirmó que Ringo tiene Covid-19 y su gira “All Starr” será suspendida mientras se recupera”, se puede leer en la publicación donde informaron que los conciertos que se suspendieron fueron los que estaban programadas para el 1, 2, 4, 5, 6, 8 y 9 de octubre, los cuales, se desarrollarían en diferentes ciudades de Canadá.

Ringo Starr acompañó su comunicado con esta postal. Foto: IG: ringostarrmusic

Para finalizar el comunicado, se informó que Richard Starkey, nombre real de Ringo, se encuentra recuperándose desde la comodidad de su casa, por lo que se cree que no presenta ningún síntoma de consideración, asimismo, se informó que retomará su gira tan pronto como pueda y como ya es su sello característico envió “amor y paz” para todos sus seguidores que se preocuparon por su estado de salud.

“Ringo espera reanudar su gira lo antes posible y se está recuperando en casa. Como siempre, él y los “All Starrs” envían amor y paz a sus fans y esperan verlos de nuevo en el camino muy pronto” finalizó el comunicado donde también se enfatizó que se estará actualizando toda la información referente al exmiembro de “The Beatles” a través de su página web oficial.

Por ahora, el próximo concierto que Ringo Starr Tiene en puerta está programado para el 11 de octubre cuando se presente en Seattle, Estados Unidos, sin embargo, la realización de dicho recital dependerá de la evolución del ex compañero de John Lennon, George Harrison y Paul McCartney.

Ringo Starr canceló un total de siete conciertos tras su contagio de Covid-19. Foto: IG: ringostarrmusic

Cabe recordar que las complicaciones de salud de Ringo Starr comenzaron el pasado sábado 1 de octubre cuando canceló su presentación en Michigan, Estados Unidos a pocos minutos de subirse al escenario, no obstante, en ese momento se negó que el baterista y cantante tuviera Covid-19 y solo informaron que estaba experimentando problemas con su voz por una enfermedad de la que no ofrecieron detalles, no obstante, fue hasta la noche del lunes 3 de octubre cuando se confirmó que se había contagiado del virus que ha cobrado la vida de millones de personas alrededor de todo el mundo.

Actualmente, Ringo Starr tiene 82 años de edad y se mantiene más que activo dentro de la música realizando conciertos por todo el mundo acompañado por una banda conformada por músicos de primera línea, los cuales va rotando cada cierto tiempo.

En cuanto al plano personal se encuentra felizmente casado con su esposa Bárbara desde hace poco más de cuatro décadas, además, se sabe que el nueve veces ganador del Grammy lleva una excelente relación con sus tres hijos, Zak, Jason y Lee.

SIGUE LEYENDO:

"Twist and Shout", el cover que The Beatles hizo famoso

Aniversario de 80 años de vida: Este es el camino musical de Paul McCartney