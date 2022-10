Mariana Yanar debuta en la industria musical con "Alborotá"

“Quiero que las personas se identifiquen con mi música, reflejar paz, amor y buena vibra en ella, pero también cosas reales y cotidianas”, dice Mariana Yanar, quien recientemente debutó en la industria musical con “Alborotá”, un sencillo que la ve incursionar en el género urbano con un emotivo mensaje de crecimiento personal.

El tema fue compuesto por la propia artista en conjunto con nadie menos que Kalimba, quien ayudó a la chihuahuense a materializar el deseo de su infancia de poder desenvolverse en una de sus máximas pasiones: la música.

La cantante y comunicóloga oriunda de Juárez ya trabaja en un nuevo tema Foto: Especial

Habla de su inspiración

Sobre la mancuerna que formaron para componer “Alborotá”, Yanar recuerda que fue un exmánager quien la impulsó para dar el paso siguiente. Dijo:

"Kalimba ya era mi amigo; yo lo conocía porque me lo topaba en entrevistas de conducción, que iba a donde yo trabajaba, y cuando un exmánager que yo tenía me empujaba a la música, me decía Mariana es que para ti es lo musical, yo te veo arriba de un escenario, hay que darle, decidí escribirle.

Mientras sigue promocionando la canción, la cantante y comunicóloga oriunda de Juárez ya trabaja en un nuevo tema, en colaboración con el artista colombiano Gotex.

