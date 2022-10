Geraldine Bazán paraliza la red con un ajustado top

La actriz Geraldine Bazán no deja de sorprender a sus fans. Días atrás debuto en una nueva faceta. Fue en el escenario del Telón del Asfalto, y se enfrentó al monstruo de las mil cabezas que suele nombrarse al público, para denominar al monologo, Lo hizo en la obra de comedia Nosotras lo hacemos mejor del dramaturgo puertoriqueño Roberto Ramos Perea.

En la obra que está bajo la dirección escénica de Juan Ríos, Geraldine recrea las experiencias en el amor de la psicóloga Teresa Allison Pérez, quien se plantea si realmente los hombres mienten más, o será que las mujeres en la mayoría de las veces ocultan sus descalabros sentimentales.

Geraldine Bazán posando. Fuente: Instagram.

El papel de Teresa no será solo de Geraldine Bazán, ya que alterna con Fabiola Campomanes y Dalilah Polanco, así que, "no sólo aprecian la obra una función sino tres, porque ofrecemos distintas formas de ser Teresa", dice la puesta que se presenta los fines de semana en horas de la tarde. Además, sobre este tridente protagónico reflexionó que “cada función, espero que sea distinta para el espectador, Teresa aparte de impartir psicología, es mamá de una adolescente y es una mujer cuya apariencia física no está peleada con su inteligencia”.

En redes sociales es tan popular como en los escenarios y muestra que es dueña de una gran belleza. Geraldine sorprendió a propios y ajenos en Instagram con una publicación de fotos donde mostró diferentes atuendos y modos de lucirlos.

Geraldine Bazán posando. Fuente: Instagram.

Geraldine Bazán, de 39 años, mostró que con un top colorido, o con enormes vestidos con detalles que se relacionan con plumas, ella siempre da la nota y enamora a muchos. El posteo en la red social de la camarita, ya le permitió a la actriz conseguir 22 mil corazones de likes.