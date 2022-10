Shakira eleva la temperatura con disfraz de Halloween

Shakira se sumó a los festejos de Halloween y decidió compartir su disfraz en las redes sociales. En medio de su mediática separación con Gerard Piqué se conoció un tierno mensaje de la madre de la intérprete de “Waka Waka”.

Al ser consultada por los periodistas si Gerard Piqué había visitado al progenitor de la artista sudamericana. Nidia del Carmen Ripoll indicó con ternura lo siguiente: "Claro, sí. Seguimos siendo familia".

Hace unas horas, Shakira volvió a demostrar toda su belleza en las plataformas virtuales. La blonda compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que se llevó todas las miradas de sus millones de seguidores de alrededor del planeta. La latina posó con un look colegial para la mencionada celebración. La latina lució una minifalda tableada roja y una remera blanca con una estampa a tono con el nombre de sus dos hijos; Milan y Sasha. Además, la oriunda de Barranquilla complementó su look con lentes de color celeste, un moño rojo sujetando su cabello y un delicado make up.

Shakira posando. Fuente: Instagram Shakira

“Animadora oficial del equipo de Sasha y Milan y su fan número uno!” fue el simple y divertido texto que eligió Shakira como pie de foto para su mencionado post en la popular red de la camarita.

Esta mencionada publicación de la ex pareja de Gerard Piqué cosechó en Instagram miles de likes superando con facilidad la barrera de los setecientos veinte nueve mil corazones en tan solo horas. “Con una madre así de entregada, ¿para qué un mal padre?”, “Que Mujer más Bella, esa Elegancia que te caracteriza Colombiana Hermosa , sigue Brillando Dios siempre cuide de Ti y los Tuyos , un abrazo desde Málaga Te Escribe una Venezolana una chama que te desea siempre el Éxito en Tú Vida, recuerda pase lo que pase SONRIE QUE ES LO MAS BONITO QUE TIENE EL SER HUMANO” y “Mas linda de ojos negros y si se dejara cabello al natural se vería espectacular” fueron algunos de los mensajes que recibió la bella colombiana.