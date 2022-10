MasterChef Celebrity 2022: ¿Quién será el famoso ELIMINADO este domingo 30 de octubre?

Este domingo 30 de octubre se transmitirá el capítulo número once de la actual temporada de MasterChef Celebrity México 2022 y como sucede en cada entrega de este famoso reality show de TV Azteca, el interés por saber quién será el o la eliminada ha ido en aumento entre los seguidores de la famosa competencia culinaria, por lo que en esta ocasión te diremos quién es la celebridad que se perfila para abandonar “la cocina más famosa de México".

En los últimos capítulos de MasterChef Celebrity la producción del programa se ha blindado contra las filtraciones de información, sin embargo, esto no ha evitado que las páginas de spoliers hagan de las suyas y dichos portales, para disminuir las probabilidades de equivocarse, han mencionado varios nombres como los posibles eliminados.

Margarita "La Diosa de la Cumbia" fue la última eliminada del reality. Foto: IG: masterchefmx

Para este domingo 30 de octubre, distintos sitios especializados apuntan a que la principal candidata para abandonar MasterChef Celebrity es Karla Gazcón, quien ha evolucionado de forma destacada durante los últimos capítulos, por lo que su salida tendría que ser por haber cometido un error garrafal en la cocina.

Cabe mencionar que, el nombre de la española no es el único que ha figurado dentro de esta lista de candidatos a salir de MasterChef Celebrity pues otras celebridades que podrían estar en riesgo son Talina Fernández, Marcelo Lara y Alejandra Toussaint, no obstante, todavía no hay nada escrito y solo queda esperar a la transmisión de este domingo 30 de octubre para conocer al o a la eliminada de MasterChef Celebrity.

¿Qué pasará en el nuevo capítulo de MasterChef Celebrity?

De acuerdo con los adelantos liberados por la producción de MasterChef Celebrity, el programa de este domingo 30 de octubre se desarrollará bajo una temática alusiva al Día de Muertos y por ello regresarán de las sombras a una participante que ya había sido eliminada y aunque todavía no se confirma quién es, se ha especulado que sería Nadia, no obstante, esta situación no tendrá muy contentos al resto de los participantes, quienes no dudarán en hacer saber su inconformidad.

Por otra parte, Mauricio Mancera y Ricardo Peralta son algunas de las celebridades que más sufrirán durante las cocinadas, incluso, se pudo ver que uno de ellos necesitará ser atendido por los paramédicos del programa, además, en esta nueva entrega habrá muchas lágrimas pues se asegura que prácticamente todos los cocineros lloraron al recordar a algunos de sus seres queridos.

¿Qué famosos siguen en competencia dentro de MasterChef Celebrity México?

Los eliminados hasta el momento en MasterChef Celebrity 2022 son: Verónica del Castillo, Ernesto D’Alessio, Julio Camejo, Carmen Campuzano, Alan, Nadia, Francisco Gattorno, Pedro Moreno, Macky González y Margarita “La Diosa de la Cumbia”, mientras que los famosos que siguen con el objetivo de convertirse en el próximo “MasterChef” son Alejandra Ávalos, Alejandra Toussaint, Lorena Herrera Talina Fernández, Arturo López Gavito, Carlos Eduardo Rico, Karla Sofía Gazcón, Marcelo Lara, Mauricio Mancera y Ricardo Peralta.

