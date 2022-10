VIDEO | Fernando Carrillo: esta es la cantidad que gana el actor en OnlyFans

Aunque ya no aparece en las telenovelas como en otrora, el actor Fernando Carrillo se mantiene en el gusto del público, quien lo sigue y apoya desde siempre. Ahora, el venezolano ha recurrido a las redes sociales, como muchos personajes de otras épocas para sacarle el mejor provecho posible.

Al ser considerado un hombre apuesto, de cuerpo envidiable y famoso, el también modelo no lo pensó dos veces y abrió su cuenta en la popular plataforma OnlyFans donde al parecer no le va nada mal: entre 50 y 200 mil dólares al mes (unos 4 millones de pesos). En este caso, reveló que tiene mucho apoyo de las mujeres, pero es más el que recibe de parte de la comunidad LGBT.

Fernando Carrillo recibe mucho apoyo de su esposa (Foto: IG @ferrcarrillo)

Fernando Carrillo y su experiencia en OnlyFans

A sus 56 años de edad, Fernando Carrillo demostró que es todo un sex symbol, pues cada vez se presentó más musculoso, definido y con miles de seguidores en sus redes sociales. Una vez que entró a OnlyFans lo confirmó, pues además de tener cientos de suscriptores, ha recibido propuestas de todo tipo de su parte, hasta indecorosas.

En este caso, la comunidad LGBT lo sigue y apoya de manera incondicional, pues son quienes más mensajes le envían. Él, por su parte afirmó que les tiene un enorme cariño, pues es su padrino que siempre estará del "lado de las minorías, desprotegidos y de los que han tenido que esconderse por ser diferentes".

Fernando Carrillo anunció su OnlyFans por Instagram (Foto: IG @ferrcarrillo)

Sobre la impresionante cantidad de dinero que se guarda en la cartera mencionó que lo hace tras trabajar 3 días a la semana, 8 horas y "enseñando las pompitas", mismas que ya había enseñado en la telenovela "Siempre te amaré". Por otro lado, su esposa María Gabriela también lo apoya de manera incondicional y hasta se ha sumado a su equipo de trabajo.

"Es la primera promotora y la que me está incitando a que me quite la ropa y a que haga esto. Ahí está siempre de asistente de producción, de asistente de dirección, de vestuarista y no es celosa, algo que me da mucha tranquilidad", revelo el histrión con una enorme sonrisa.

Cabe destacar que aquellas y aquellos interesados en conocer el contenido exclusivo de Fernando Carrillo, podrán tener acceso a éste por la módica cantidad de 15 dólares (300 pesos).

La suscripción para el OnlyFans de Fernando Carrillo es de 15 dólares (Foto: OnlyFans)

