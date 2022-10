VIDEO | En lencería, Michelle Renaud presume tatuaje y abdomen perfecto

Con 34 años de edad y una docena de telenovelas en su currículum, Michelle Renaud avanza en el mundo de la televisión mexicana como una joven llena de energía, ternura, simpatía y siempre una presencia atractiva y jovial. Ante esto, sólo queda admirarla en cada uno de sus proyectos y elegir una telenovela o la conducción de algún programa de variedades para seguirle el paso en la TV.

A la par de estas facetas profesionales, se ha dado a conocer como una celebridad que logró en pareja llamar la atención de fans y medios de comunicación, esto a partir de la relación de pareja que sostuvo con el actor Danilo Carrera, con quien comenzaba a formar una familia. Y, para complementar, más recientemente en ese tórrido romance que ha comenzado con el también actor Matías Novoa.

Por estas razones, es debido apreciarla en otra perspectiva que pocas veces muestra de sí, pero que en esta ocasión dan fe de la belleza radiante que tiene, algo que sólo se puede disfrutar desde su gusto por presumir parte de su anatomía y alguno que otro secreto tatuado en su piel.

Michelle Renaud se muestra en lencería

Como pocas veces se le verá, Michelle Renaud compartió en su momento un video donde se le puede ver desde su casa, en la comodidad de su hogar y presumiendo parte de su anatomía. Con una figura que causaría envidia, Michelle se plantó con su ropa interior y la tranquilidad de quien parece se acaba de levantar de la cama.

Sumado a esto, no dudó en presumir el torneado abdomen que ha trabajado durante años. Pero, no creas que con duras rutinas de ejercicio, simplemente Michelle tiene muy buena genética y es así como de forma natural puede lucir su cuerpo. Para hacer más destacado el momento, se giró para quedar casi de espaldas y presumir también que no tiene celulitis o algo que se le parezca.

El climax de este peculiar video de Michelle Renaud, estuvo en el detalle de mostrar el tatuaje que tiene a la altura de las costillas, mismo que indica una frase que ella misma eligió por resultar especial.

Así disfruta su amor con Matías Novoa

Para culminar, Michelle Renaud actualmente es la mujer más feliz a lado del Matías Novoa. Como una pareja que comparte grandes momentos llenos de felicidad y así lo demuestran en redes sociales, ella compartió una imagen acompañada de un mensaje emotivo donde describe el amor que está viviendo y lo importante que fue haber pasado por otras relaciones de pareja hasta llegar con Novoa.

