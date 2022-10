Sostente con firmeza antes de ver cómo lucía Luis Fonsi con el pelo largo

Luis Fonsi es un cantante y bailarín puertorriqueño que es conocido por ser uno de los referentes del género latino y que gracias a una canción que cantó junto a Daddy Yankee, se convirtió en uno de los artistas más importantes de todos. A sus 44 años, el intérprete de ‘No me doy por vencido’ causó furor en Instagram al compartir una imagen cuando era más joven y tenía el pelo largo, recibiendo así miles de halagos.

El próximo 17 de noviembre se estará realizando la gala de los Latin Grammy en Los Ángeles y uno de los presentadores será Luis Fonsi quien estará acompañado de Thalía, Laura Pausini y Anitta. Gracias a su tema ‘Despacito’ cantado con Daddy Yankee en 2017, recibió varias nominaciones a los Latin Grammy y se terminó quedando con cuatro estatuillas. Además, el cantante puertorriqueño ha recibido doce Latin Billboard, la mayoría de ellos en 2018 por el hit que interpretó junto a su colega.

Luis Fonsi será uno de los presentadores de Latin Grammy. Fuente Instagram @luisfonsi

Por otro lado, en el último tiempo se conoció la noticia de que Luis Fonsi ingresará a la pantalla grande para interpretar la película perteneciente al género de comedia romántica llamada ‘The answer to my prayer’. Esta experiencia será la primera vez para el cantante debido a que si bien ha participado de algunos videoclips y de series o telenovelas, será algo más complejo. En cuanto al film, todavía no hay una fecha concreta de estreno.

A través de su cuenta de Instagram donde posee más de doce millones de seguidores, Luis Fonsi enamoró a sus fanáticas compartiendo una foto de cuando era más joven y tenía el pelo largo. En la publicación, el intérprete de ‘Claridad’ comentó: “Un #TBT para que se rían un rato. Que dicen…pelo corto o pelo largo?”.

La foto de Luis Fonsi con pelo largo. Fuente Instagram @luisfonsi

Las reacciones al posteo de Luis Fonsi no tardaron en llegar y entre los comentarios más destacados se encuentran la de los hermanos Jesse & Joy quienes dejaron un gracioso mensaje. El resto de sus fans aseguraron que les dio nostalgia y que le queda bien de cualquier manera.