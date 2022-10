Hijo de Joan Sebastián revela los "crueles" regaños de su padre

A través de la cuenta de Pinki Promise Tv en Tiktok, se viralizó una entrevista realizada al cantautor José Manuel Figueroa, quien habló sobre datos reveladores de su infancia y la relación que mantenía con su padre, Joan Sebastián. Estas experiencias marcaron profundamente al artista, por lo que aseguró que estas interacciones con su familiar le hicieron reflexionar en distintos aspectos de su vida.

José Manuel utilizó el tiempo de la entrevista para hablar sobre los regaños que le propinaba el cantante, los cuales eran particularmente diferentes a los de un padre tradicional. Durante las reprimendas, Joan utilizaba la poesía para hacerle entender los errores que había cometido, y su mensaje solía ser tan severo que llegaba a ser "cruel".

"Me dio unos regaños tan hermosos, tan bellos. Regañaba con poesías. Nunca me pegó, mi papá nunca me pegó, pero regañaba tan bonito y tan fuerte y tan cruel, sí, cruel, aunque no lo creas, con esas poesías, que después de que te regañaba el regaño te queda rebotando entre el pensamiento y el corazón que realmente lo tomabas en serio".