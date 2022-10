Desde Cancún, Carmen Villalobos eleva la temperatura con revelador traje de baño

Carmen Villalobos es una actriz y presentadora de televisión más destacadas no sólo de Colombia sino de Latinoamérica, debido a que la nacida en Barranquilla ha logrado conquistar corazones a través de sus papeles en diversas telenovelas y por su belleza, la cual es única. Además, en su cuenta de Instagram se encarga de demostrar porqué es una de las mujeres más lindas de todas y elevó la temperatura desde las playas de Cancún luciendo un ajustado traje de baño que fue furor.

Una de las noticias que giró en torno a Carmen Villalobos fue su separación de su esposo, el también actor Sebastián Caicedo. La pareja contrajo matrimonio en 2019 con una relación de noviazgo de más de 10 años y de un momento a otro, anunciaron el divorcio. En relación a esta polémica, el ex esposo de la presentadora de televisión dijo: “Mi único amor desenfrenado en este momento es Dios. No se lo deseo a nadie lo que viví este año. De pronto me veo en una relación, no sé si con hijos o no, pero hay que estar abiertos a una paternidad”.

Carmen Villalobos se separó de Sebastián Caicedo. Fuente Instagram @cvillaloboss

Una de los proyectos en los que Carmen Villalobos participó y fue un éxito se encuentran ‘Café con aroma de mujer’ y ‘Hasta que la plata nos separe’ que se encuentra entre los más visto en Netflix. La actriz colombiana reveló detalles de lo que fueron las grabaciones y que le costaron mucho las escenas en las que tenía que usar collarín, bota ortopédica y que eso fue desgastante.

En su cuenta de Instagram donde posee más de 20 millones y medio de seguidores, Carmen Villalobos elevó la temperatura desde la playa de Cancún con un ajustado traje de baño que causó furor entre los seguidores. La actriz colombiana presumió su increíble cuerpo y confirmó porqué es una de las mujeres más hermosas de todas luciendo sus curvas de diferentes ángulos y esto causó la reacción de sus fans.

Carmen Villalobos enamoró a todos desde Cancún. Fuente Instagram @cvillaloboss

La publicación de Carmen Villalobos causó furor y entre los comentarios se destacaban: “Que belleza de mujer”, “Eres la más linda”, “Encantado contigo desde siempre, mi amor platónico”. La actriz demostró que se mantiene en forma gracias a sus estrictas rutinas de ejercicio y que se ha convertido en una de las mujeres más deseadas de todas.