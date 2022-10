Daniel Bisogno fue obligado por Paty Chapoy a casarse con una mujer, asegura Youtuber

Daniel Bisogno se ha casado en dos ocasiones, entre 2001 y 2005 con Mariana Zavala y entre 2014 y 2019 con Cristina Riva Palacio. Pero en una transmisión en su canal de YouTube, el conductor Michelle Rubalcava aseguró que una fuente muy cercana le contó hace varios años que Bisogno había sido obligado a casarse, "para ocultar sus preferencias".

Durante la transmisión de su programa, Rubalcava dijo que Paty Chapoy, titular del programa "Ventaneando" no quería que se supieran las supuestas verdaderas preferencias sexuales de Bisogno, por lo que lo orillo a contraer matrimonio con una mujer. De este modo se terminaría con los rumores sobre la sexualidad del conductor y también quitarían del panorama un tema tabú para la televisión de nuestro país.

“Decían que Paty Chapoy lo había obligado a casarse porque no le convenía al programa. Esto hace algunos años, me lo contó un amigo de TV Azteca, que incluso Doña Paty le dijo: te casas con una mujer porque te casas, a mí no me conviene tener alguien de la comunidad aquí. A mí eso me dijeron”, comentó el YouTuber.

FOTO: Archivo

El conductor de "El Chismorreo" aseguró que Bisogno "esconde su preferencia sexual, porque le da pena aceptarlo, en caso de que sí tuviera esa preferencia". También habló sobre Jesús Castillo, quien asegura puede ser la pareja del conductor de TV Azteca.

“Hasta la fecha no ha salido del closet, pero se ve que es una persona, que le da pena aceptar en caso de que, sí que tuviera una preferencia, que ya sabemos todos, yo lo he visto mil veces en el aeropuerto con el chavito”

A Michelle Rubalcava le preguntaron la razón por la que Chapoy quisiera ocultar las preferencias de Daniel Bisogno, considerando que en Ventaneando también participa Pedro Sola, un conductor abiertamente gay. Ante esto, dijo que la información la consiguió hace más de una década, cuando la homosexualidad aún era un tema tabú muy significativo.

“Yo te estoy hablando de hace muchos años, el primer matrimonio de Daniel Bisogno fue hace más de diez años. Pedrito salió del closet hace no mucho, ahorita si la señora hiciera eso sería súper castigada, pero aquel entonces cuando era un tabú, eso fue lo que a mí me dijeron”

¿Paty Chapoy obligó a casarse a Daniel Bisogno?

FOTO: Archivo

