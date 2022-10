Curvy Zelma: 3 disfraces de Halloween con los que modela su silueta

Curvy Zelma es una de las celebridades que ha mostrado que la moda y la talla no están peleadas, por lo que en estas fiestas de Halloween también es una de los máximos referentes de estilo. Hace algunos días, la colaboradora de Venga la Alegría se unió a la celebración y posó con un sensual atuendo de conejita con el que conquistó a sus millones de seguidores, sin embargo, éste no es el único look que ha presumido, por lo que aquí te presentamos 3 opciones que van de lo divertido a lo sensual.

Las chicas curvy, como se le llama a las mujeres de talla grande, pueden encontrar en Zelma Cherem, nombre real de la estrella de televisión, una aliada, pues presenta en sus redes sociales como Instagram, los mejores looks, desafiando los estándares de belleza impuestos por la industria de la moda y los medios de comunicación, ya que luce siempre hermosa, elegante, sensual y muy innovadora, debido a que constantemente sigue las tendencias, dejando claro que el estilo y la complexión física no están peleados, por lo que en esta temporada también tiene buenas opciones.

3 disfraces en los que Curvy Zelma luce espectacular

Hace unos días, la cantante y actriz compartió en la plataforma de Meta en donde tiene 731 mil seguidores, un clip en el que recopiló diferentes disfraces para las celebraciones "Día de brujas", pero uno de los que cautivó a sus admiradores fue el de Gatúbela, pues con él lució sus curvas, demostrando nuevamente cómo modelar la figura y hacer que las prendas favorezcan a los cuerpos que tienen mucho volumen.

La influencer conquista como Gatúbela IG @curvyzelma

Con la sensualidad que la caracteriza, Zelma se lució en un pequeño Reel que dejó a todos con la boca abierta, pues presumió su silueta curvilínea en un body negro de polipiel o latex, el cual complementó con la clásica máscara que lleva orejas, típicas del personaje DC Comics que sale con Batman. Así, la también influencer de moda comprobó que un atuendo como éste también puede cautivar y ser una excelente opción para las mujeres que como ella quieren resaltar su figura sin ninguna pena.

En ese mismo clip, la ex participante de "Survivor México", conquistó a sus admiradores al modelar un body en colores rojos y negros que hacían recordar a las mujeres vampiro, pues tenía una especia de cuello alto, muy similar a los que portan estos personajes. La pieza tenía un corset que ceñía su silueta y resaltaba aún más sus curvas, lo que la hizo llevarse miles de likes y cientos de comentarios halagadores.

Asimismo, el disfraz llamó la atención porque en la parte baja solo tiene unas medias que llegan a las rodillas, así como unas telas que se amarran de body y se dejan caer, sin embargo, no cubren mucho, así que son perfectas para dejar ver las piernas, tal y como lo hizo la creadora de contenido que se dedica a dar mensajes de empoderamiento femenino y mensajes de aceptación en sus cuentas oficiales.

Se luce como vampiresa IG @curvyzelma

Si bien lo que más le gusta presumir a Curvy Zelma son los atuendos sensuales, también ha lucido algunos clásicos, como la vez que se inspiró en Selena Quintanilla. Y es que en estas fechas es muy común ver a varias famosas revivir a la "Reina del Tex Mex" por medio de sus looks, por lo que ya se convirtió en algo muy tradicional para llevar a las fiestas de Halloween, en donde también es válido recrear a algunas celebridades que ya perdieron la vida.

En su cuenta de Instagram se puede encontrar un outfit inspirado en la cantante de "Como la flor" y "Carcacha", pues Zelma posó con un pantalón de talle alto con piernas acampanadas, el cual combinó con una blusa con transparencias que dejaba ver su brasier adornado con pedrería; todo esto lo complementó con una gorra similar a las que usaba la texana que falleció en 1995. Este es un disfraz que es fácil de conseguir, sólo hay que encontrar ropa similar al de la época y combinarla tal y como lo hizo la influencer para recordar a la artista.

Zelma recreó a Selena Quintanilla IG @curvyzelma

