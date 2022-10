De espaldas, Aleida Núñez eleva la temperatura con foto que reta la censura

Coqueta y sensual, fue como se dejó ver Aleida Núñez en una imagen para promocionar su contenido en su página VIP, en la cual siempre luce más atrevida. Esta vez, la actriz retó la censura de las redes sociales, pues posó de espaldas y en topless, foto que sin duda alguna elevó la temperatura como lo hace cada vez que presume su espectacular silueta en las plataformas digitales.

La también cantante es una de las celebridades que decidió abrir una plataforma de contenido exclusivo para sus fanáticos, como lo hizo Sugey Ábrego e Ivonne Montero. En este sitio la artista, de 41 años, comparte fotos y videos en las que muestra su belleza y su trabajada figura en coquetos atuendos que van desde los bodys ajustados, las prendas de lencería y hasta los bikinis con los que deja cautivados a sus millones de seguidores, quienes la llenan de halagadoras palabras y cientos de "likes".

Aleida Núñez eleva la temperatura en topless

Esta vez el que dio una probadita de lo que sus admiradores pueden encontrar en la página VIP de la actriz de "Corazón guerrero", fue su agencia que publicó en sus historias de Instagram una foto en la que Aleida aparece sentada de espaldas a la cámara luciendo su silueta curvilínea, la cual es tan admirada por sus fans y ha mantenido gracias a sus intensas rutinas de ejercicio que muestra en sus redes sociales todas las mañanas.

Aleida Núñez se luce en topless Foto: Especial

En la imagen, que fue musicalizada con el tema "Easy on me" de Adele, se observa a la actriz luciendo en topless, pues no lleva nada en la parte de arriba de su cuerpo, el cual cubre con una cobija en color gris, haciendo de esta una postal muy sensual y cautivadora que invita a ver toda la sesión de fotos, que al parecer fue tomada a las afueras, pues se alcanza a ver en un lugar lleno de flores y plantas.

Aunque sus fans no pudieron comentar esta imagen, estamos seguros que la foto de Aleida Núñez los dejó boquiabiertos, pues esta no es la primera vez que la actriz se luce muy sensual y cautivadora, ya que en sus propia cuenta de Instagram, en donde está a punto de llegar a los cuatro millones de admiradores, ha compartido algunas instantáneas en las que muestra un poco de los que sus admiradores podrán disfrutar si se suscriben a su contenido exclusivo.

Aleida Núñez se encuentra en uno de sus mejores momentos, pues además de su éxito con su sitio de contenido exclusivo, volverá a trabajar en un proyecto, ésta vez arriba del escenario, debido a que estará en "Grandiosas el Musical", en la que compartirá créditos con Laura Flores y Paty Manterola. La actriz se encuentra muy emocionada, así lo dejan ver sus más recientes publicaciones desde los ensayos de la puesta en escena.

Aleida Núñez muestra su silueta IG @aleidanunez

Este proyecto se suma a los trabajos que ha hecho a lo largo de 20 años de carrera, pues hay que recordar que Aleida inició a principios de los años 2000, participando en telenovelas como "Entre el amor y el odio" y "Las vías del amor", así como en programas "Vida TV" y "Viva la mañana", en los que mostró su talento como conductora.

