Modo verano: Aracely Arámbula eleva la temperatura en revelador traje de baño

Aracely Arámbula es una de las grandes bellezas que a dando nuestro país. La actriz y cantante no sufre el paso de los años y lo demuestra de forma permanente en las redes sociales. Sus fanáticos la pueden ver muy natural en su cuenta de Instagram donde ella hace uso y abuso para deleitar a todos.

La ex mujer de Luis Miguel y madre de sus hijos (Miguel y Daniel) se encuentra muy activa en las redes a tal punto que le dio varios consejos a Andera Escalona para sobrellevar su embarazo de la mejor manera. Es que Arámbula tiene una fuerte idea sobre el parto natural o por cesaría.

Aracely Arámbula. Fuente: Archivo.

“Los míos fueron naturales, y la verdad es que disfruté mucho mis dos partos, el primero fue sin dolor, la verdad, nada, y el segundo pues bueno, el cuerpo ya sabe y fue más rapidito, pero fueron buenos embarazos y buenos partos, entonces yo te recomendaría que fuera natural, pero como tú quieras verdad”, dijo Aracely Arámbula a su colega.

De todas maneras, en esta oportunidad la ex de Luis Miguel dejo la seriedad y se puso más sexy. En el día de ayer, subió una foto a su historia de Instagram con un traje de baño para el infarto. Se puede ver a la actriz y cantante mexicana en un destino de playa con una bikini de varios colores.

Aracely Arámbula en bikini. Fuente: Instagram @aracelyarambula

Aracely Arámbula nos muestra que sigue impecable. Tiene una de las figuras más envidiables del mundo del espectáculo y no tiene reparo en mostrarlo. Además, en la imagen hay un detalle no menor ya que son sus compañeros fieles. Es que Aracely no dudo en sacarse esa foto junto a sus dos perro que la acompañan a todos lados.