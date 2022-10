FOTOS: Karely Ruiz presume impresionante body paint de esqueleto para Halloween

Desde hace unas semanas, Karely Ruiz se encuentra más que emocionada debido a que está en vísperas de su cumpleaños número 22, mismo que celebrará a lo grande este viernes 28 de octubre. Esto lo ha combinado muy bien con las fiestas de Halloween, pues en lo que va del mes se ha presentado con diversos disfraces de todo tipo; sin embargo, en esta ocasión sorprendió a todos sus seguidores tras aparecer maquillada de pies a cabeza como toda una catrina sexy.

Fue a través de sus historias de Instagram donde la originaria de Monterrey, Nuevo León, se dejó ver en un escenario lleno de papel picado, globos de colores y calaveritas de cartón de fondo. No obstante, lo que llamó poderosamente la atención fue su la pintura sobre su cuerpo que dio la ilusión de ser un esqueleto con el cabello rosa y labios rojos. Cabe destacar que sólo se puso la parte de abajo de su ropa interior.

Karely Ruiz lució una impresionante peluca rosa (Foto: Captura de pantalla)

Hasta el momento, Karely Ruiz no ha aclarado si el performance se trata de una aparición estelar en algún programa de televisión o YouTube o si se trata de una sesión de contenido exclusivo para los suscriptores de cualquiera de sus dos cuenta de OnlyFans. De igual manera no presumió al artista que le hizo el trabajo, pues quedó espectacular y hasta irreconocible. De las tres fotografías que presumió, no dejó ningún tipo de mensaje.

Karely Ruiz lució un maquillaje de Halloween por primera vez (Foto: Captura de pantalla)

Por ahora resta esperar lo que Karely Ruiz tiene preparado para todos este viernes que cumplirá 22 años, pues además rifará una liposucción con su médico cirujano de confianza para sus fieles seguidoras. Ella busca que luzcan igual de esculturales que ella y qué mejor que hacer dicho obsequio, algo que a la fecha no ven bien sus haters de quienes tiene que defenderse en todo momento.

Karely Ruiz fue la sensación para sus fans (Foto: Captura de pantalla)

Karely Ruiz amenaza con vivir en la CDMX

A tres días de celebrar su onomástico, Karely Ruiz tuvo que publicar una dirección en Monterrey así como su número de cuenta, pues sus fans se las solicitaron con insistencia para hacerle llegar regalos y hasta "detalles" a distancia. Esto lo agradeció con el alma, pues a razón de ella cada mensaje estaba cargado de cariño para su persona. Sin embargo, le tocó defenderse de las personas que la criticaron en demasía, mencionó que "no tiene la necesidad de pedir regalos", pues le va muy bien en OnlyFans.

Al parecer la parte de su residencia la motivó a cambiarse de dirección a algo más céntrico: la Ciudad de México donde aseguró que vivirá unos meses. "Me iré a vivir a CDMX unos meses", escribió en sus historias sin detallar cuándo se mudará ni la zona de su preferencia. El mensaje lo plasmó sobre una fotografía donde aparece en bikini y lentes de Sol.

Karely Ruiz vivirá en la CDMX (Foto: Captura de pantalla)

