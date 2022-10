Britney Spears desata críticas por polémico video de un león, usuarios acusan crueldad animal

Luego de que terminara la tutela legal con la que estuvo bajo el control de su padre por 13 años Britney Spears retomó el control de sus redes sociales, pero no todo ha sido bueno para la cantante ya que sus publicaciones le han ganado fuertes críticas y así sucedió con su más reciente video que calificaron como crueldad animal pues se ve cómo un hombre sostiene a un león con una cadena.

La intérprete de “Toxic” fue blanco de controversia por el clip que dura algunos segundos en el que se ve a un hombre sentado en un sofá, quien da la indicación al león de que se siente a su lado como si se tratara de una dócil mascota y lo sostiene con una cadena. Las imágenes muestran la incomodidad del felino, pues lanza un fuerte rugido a la cámara logrando asustar a quien se encuentra detrás de ésta.

El video no está acompañado de ningún mensaje y esto hizo pensar a los internautas que la “princesa del pop” podría estar de acuerdo con la crueldad con la que es tratado el león. Aunque no dio comentarios al respecto, sus seguidores pidieron que borraran el video ya que se trata de una importante figura en la música que es ejemplo para sus fans en todo el mundo: “Britney, no apoyes esto, por favor. Primero debes saber cómo es cuando te quitan la libertad. Los animales sufren cuando los tratan así”.

Uno de los usuarios recordó a la cantante su lucha por la libertad y lo mucho que la merecen otros seres vivos: “Esto es vergonzoso. Por todo lo que has luchado durante tanto tiempo, es decir, por la libertad, has respaldado esta crueldad a través de millones, te des cuenta o no. Esto no está bien. Quiten esta publicación, es repugnante ver a este animal tratado de esa manera. ¡Este humano, quienquiera que sea, debería ser acusado de crueldad hacia los animales!”.

Polémica rodea a Britney Spears

Además de los extensos mensajes que, en ocasiones, resultan complicados de descifrar y con los que se lanza contra sus padres asegurando que no está dispuesta a una reconciliación, la cantante ha dado de qué hablar por algunos comentarios que se han tomado como indirectas para otras celebridades.

Como sucedió recientemente con una publicación en Instagram que más tarde eliminó debido a la polémica, pues fanáticos de Selena Gómez se lanzaron contra Britney Spears al considerar que sus palabras estaban dirigidas a la cantante y el video musical "Ice Cream" que lanzó en 2020 con al agrupación BlackPink.

"¿No les encanta el descaro de las mujeres que se mantienen firmes recibiendo premios y hablan de sus creencias sobre no mostrar sus cuerpos en Instagram? Dicen que eso es algo que ellas no harían nunca, y sin embargo, esas mismas mujeres son las que consiguen que se hagan vídeos de 4 millones de dólares sobre chupar y lamer helados caseros", escribió Spears.

Debido a la cantidad de críticas que recibió, la voz de "Gimme More" aclaró que no se refería a Selena Gómez y expresó su admiración por ella: "Yo estaba hablando era el video de Milkshake de Kelis, en el que las mujeres finalmente estaban sacudiendo sus traseros (...) Me disculpo por mi ignorancia, pero ni siquiera vi el video de 'Ice Cream' que Selena Gomez, a quien genuinamente admiro y por quien tengo mucho respeto".

SIGUE LEYENDO:

Britney Spears niega haber atacado a Selena Gómez y BLACKPINK por su video “Ice Cream”

Britney Spears arremete de nuevo contra su padre, asegura que intentó matarla durante su tutela

Britney Spears revela oscuro momento tras salir de fiesta con Paris Hilton y Lindsay Lohan