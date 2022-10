Ninel Conde eleva la temperatura en Instagram con atrevida foto frente al espejo

Ninel Conde acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó una fotografía en la que derrochó belleza y sensualidad pues resulta que la actriz, modelo y cantante conocida como “El Bombón Asesino” presumió sus curvas frente a un espejo vistiendo un espectacular y revelador outfit que la hizo llevarse decenas de halagos con los que pudo reafirmare como una de las mujeres más bellas de toda la farándula.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Ninel Conde publicó la mencionada foto en cuestión, la cual, única y exclusivamente tuvo el objetivo de deleitar la pupila de los más de 5.4 millones de seguidores que ostenta en la aplicación de la camarita donde es considerada como todo un sex symbol debido al candente contenido que publica de forma habitual.

Ninel Conde derrochó estilo en Instagram. Foto: IG: ninelconde

La impactante fotografía de Ninel Conde fue capturada por ella misma frente al espejo de un ascensor y como se dijo antes, “El Bombón Asesino” solo pretendió presumir el espectacular outfit con el que estaba derrochando estilo, el cual consistía en unos entallados leggins de color negro que resaltaron su figura, además, en la zona del torso estaba utilizando un crop top decorado con pedrería y encima de este estaba utilizando una especie de chaquetilla de red que generaba ciertas transparencias.

Para complementar su impactante look, Ninel Conde utilizó distintos elementos de joyería con los que lució más que distinguida, además, también estaba portando una elegante bolsa de una exclusiva marca que combinaba a la perfección con el resto de su outfit debido a que estaba decorada con pedrería como su crop top por lo que la entrañable “Alma Rey” de “Rebelde” dio una nueva cátedra de moda y estilo.

Pese a que la fotografía de Ninel Conde fue difundida a través de sus historias de Instagram, no pasó mucho tiempo para que la imagen llegara a otras plataformas y a páginas administradas por sus fans donde comenzaron a lloverle halagos al estilo de “Eres una diosa”, “Todo un bombón”, “Estás preciosa” y “Simplemente divina”.

"El Bombón Asesino" es todo un fenómeno en redes sociales. Foto: IG: ninelconde

Ninel Conde, una vida de contrastes

Actualmente, Ninel Conde tiene 46 años de edad y se encuentra atravesando por uno de los mejores momentos de su carrera artística pues pese a que se alejó de la actuación, ha logrado consolidarse dentro de la música, además, es considerada como todo un sex symbol en redes sociales donde ha causado un gran revuelo desde su incursión en la venta de contenido exclusivo a través de OnlyFans y por si fuera poco, también figura como una prominente empresaria dentro de la industria del maquillaje.

Por otro lado, en el plano personal, Ninel Conde ha dejado ver que no la está pasando de lo mejor pues dijo ser víctima de violencia vicaria ya que enfrenta un conflicto legal para poder ver de manera recurrente a su hijo Emmanuel, pues su expareja, Giovanni Medina, no se lo ha permitido desde hace un par de meses, no obstante, pese a la desafortunada situación que enfrenta se ha mostrado optimista y confía en que pase muy pronto este mal momento y que todo se resuelva a su favor.

