Christina Aguilera sube la temperatura con ajustado body

Christina Aguilera está en un renacer de su carrera luego de pasar muchos años sin nada de movimiento. La estrella latina se encuentra en varias giras donde apunta a los Estados Unidos y todos los pises de habla hispana. Pero no todo es escenarios para Aguilera, también se muestra muy bella en las redes sociales.

Instagram es la red social ideal para subir fotos con mucha calidad e innovación. Los expertos en comunicación, aseguran que la cantidad de seguidores o los me gusta que generes, se va a deber a la calidad de la imagen que postees. Bueno, es evidente que Christina sabe eso y no se guarda nada a la hora de publicar.

Christina Aguilera. Fuente: Instagram @xtina

En esta oportunidad, se la puede ver a Christina Aguilera en unas poses muy sexy. Es que con un cuerpo totalmente cambiado y apuntando al mercado hispano, las cuervas de la artista son mucho más imponente y se nota en cada prenda que se coloca. Además, la cantante ecuatoriana se nota que disfruta de su nuevo cuerpo.

Con el posteo de 9 fotos que metio en Instagram, la artista hispana se mostró en un body con fotos blanco y negro. Para retratar esas imágenes, Aguilera escribió “We celebrate #20YearsOfStripped today ?? Listen to the new deluxe edition on Spotify, including a new remix of "Beautiful" to celebrate the anniversary”. Se trata del festejo de una canción muy querida por ella.

Christina Aguilera. Fuente: Instagram @xtina

En tan solo 24 horas, las fotos de Christina Aguilera ya tienen más de 320 mil me gusta donde se destaca el cometario de una muy amiga de la cantante que es nada más y nada menos que Paris Hilton. La influencer y dueña de la cadena de hoteles, le dejo una carita con corazón haciendo alusión a la belleza de la cantante hispana.