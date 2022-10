¿Alicia Villarreal despreció a Selena? Así fue su primer encuentro: "No me llamaba tanto la atención"

A principios de la década de 1990, Alicia Villarreal y Selena Quintanilla eran consideradas como dos de las figuras femeninas más importantes de la industria musical tanto en México como en Estados Unidos y por ello se llegó a decir que había cierta rivalidad entre ambas, sin embargo, a más de dos décadas de este escándalo la ex vocalista del “Grupo Límite” salió a desmentir estas versiones y reveló cómo fue el primer acercamiento con la hermana de A.B. Quintanilla.

Fue durante una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado donde Alicia Villarreal estuvo como invitada para hablar acerca de su exitosa carrera y vida personal y una de las anécdotas que más llamó la atención fue cuando reveló como conoció a Selena, quien todavía no era famosa, pero a la postre, se convirtió en uno de sus principales referentes.

En su relato, Alicia Villarreal señaló que conoció a “La Reina del Tex Mex” cuando todavía ninguna de las dos alcanzaban la fama, no obstante, ya se dedicaban a la música y en alguna ocasión llegaron a grabar en el mismo estudio, pero la regiomontana mencionó que solo veía de lejos a Selena pues era muy introvertida, no obstante, confesó que con el paso del tiempo se sorprendió al ver la talla de artista en la que se había convertido, además, mencionó que la tomó como referente para hacer su música.

“Nosotros trabajábamos en el lobby, podíamos comer en el restaurante. Nos daban flautas, enchiladas, teníamos un buen menú para nosotros y vi a Selena en varias ocasiones comiendo pizza ella solita, pero a mí no me llamaba tanto la atención porque todavía no era famosa y simplemente nunca me ha gustado tomarme fotos con otros artistas”, señaló Alicia Villarreal.

En otro momento de la entrevista, Alicia Villarreal dejó ver que se arrepintió de no haber interactuado con Selena cuando pudo, pues al poco tiempo la cantante nacida en Texas se convirtió en toda una súper estrella, no obstante, refirió que desde entonces la tomó como fuente de inspiración y como una referencia artística pues siempre ha sido fan de “lo texano”.

“Cuando ya era famosa era decir ¡Ay, yo la veía comiendo ahí solita!’ y la verdad es que sí era impresionante porque era de esas personas que te inspira, porque las viste trabajando y luchando desde el principio”, recordó Alicia Villarreal, quien luego de un par de años también logró alcanzar la fama con el Grupo Límite para escribir su propia historia.

Como se mencionó al principio de esta nota, en algún momento de la década de 1990, se manejaron distintas versiones acerca de una rivalidad entre Alicia Villarreal y Selena, sin embargo, con las palabras de la esposa de Cruz Martínez acabaron con el mito pues dejó ver que, por lo menos de su parte, había una gran admiración para la intérprete de “Como la Flor”, quien fue asesinada en marzo de 1995 cuando se encontraba en la cumbre de su carrera.

