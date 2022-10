La película que conquista Netflix y te impactará con su caótica trama, basada en hechos reales

Dentro de las listas de reproducción en plataformas de streaming como Netflix podemos encontrar contenido indicado para todo tipo de públicos, para los niños las producciones animadas, para los amantes de las historias de origen japonés un sinfín de títulos de anime, para los enamorados películas de amor y desamor, pero si tu eres de las personas que disfrutan darle play a películas que te hagan reflexionar y dejen mensajes de vida, sin duda los filmes inspirados en hechos reales son para ti.

Es por eso que a continuación te recomendamos un filme basado en hechos reales para disfrutar desde la comodidad de tu hogar y se trata de la cinta “22 de julio”, la cual es tendencia en la plataforma de streaming, y que está basada en el libro “One of Us: The Story of a Massacre in Norway — and Its Aftermath, de Asne Seierstad.

Una cinta que no te debes perder en Netflix

“22 de julio”, sigue la historia de Anders Behring Breivik, un joven sobreviviente a los atentados en Noruega, por lo que las familias y los sobrevivientes piden justicia. Es así como mientras se dan estos hechos, el Primer Ministro de Noruega, Jens Stoltenberg, está preparando un campamento de verano juvenil del Workers' Youth League (AUF), es en dicho evento en donde todo cambiará para los personajes principales.

Dicha historia está basada en hechos reales, específicamente sobre los Atentados de Noruega de 2011; es una cinta escrita, producida y dirigida por Paul Greengrass, y protagonizada por Jonas Strand Gravli, Anders Danielsen Lie y Jon Øigarden. La cinta “22 de julio”, se estrenó el 5 de septiembre de 2018 dentro del Festival Internacional de cine de Venecia en su edición 75; luego la producción cinematográfica fue estrenada en línea y cines el 10 de octubre de 2018, y posteriormente llegó a Netflix.

FAL

