De espaldas, Tania Ruiz celebra su cumpleaños con elegante escote y look de impacto

La guapa modelo Tania Ruiz causó furor en Instagram la mañana de este domingo con un look de impacto con el que una vez más demostró que su amor por la moda va más allá de su carrera como modelo, pues siempre lleva consigo las prendas más lujosas y de temporada que no pasan desapercibidas para nadie. El claro ejemplo de lo anterior es la blusa con escote que lució con motivo de su cumpleaños y con la que demostró que siempre se puede crear el balance perfecto entre lo juvenil y lo elegante.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo y novia de Enrique Peña Nieto aprovechó para recordarle a sus seguidores que hoy cumple 35 años y para ello se lució con unas emotivas palabras de amor propio en las que resalta el orgullo que siente de quien es y de lo que ha forjado. Para la publicación no podía hacer falta un icónico retrato con el cual plasmar la belleza con la que conquistó al expresidente de México, además de presumirse como toda una fashionista e ícono de la moda.

"¡Hoy en mi cumpleaños! Solo puedo agradecer todo lo que la vida me ha dado. Gracias Dios por todo el amor que tengo alrededor, por un año más que me permites transitar, por regalarme lo más bonito que es la vida y sobre todo poderla vivir con todos sus matices", escribió Tania Ruiz en una publicación que ya acumula miles de me gustas.