Desde la playa, Carmen Villalobos eleva la temperatura con un escotado outfit

Carmen Villalobos es una actriz y modelo de origen colombiana que ha logrado tomar popularidad por sus participaciones en varias telenovelas y series de Latinoamérica y que han dejado un recuerdo en todos los televidentes. La también presentadora de televisión disfruta de sus días como soltera luego de su separación y a través de su cuenta de Instagram, dejó en claro porqué es considerada una de las mujeres más bellas de todas y mediante un escotado outfit, presumió sus atributos y su figura.

En las últimas semanas se confirmó que una de las telenovelas en las que participó Carmen Villalobos tendrá segunda temporada. Se trata de ‘El final del paraíso’, que fue transmitida en 2019, pero que no tuvo demasiada llegada al televidente. Este proyecto se trató de una secuela de ‘Sin tetas no hay paraíso’ que tuvo una segunda parte con ‘Sin senos no hay paraíso’ y que fue la tercera, pero en Telemundo tuvo bajos niveles de audiencia. Para 2023, la telenovela tendrá 40 capítulos.

Carmen Villalobos participará de la segunda temporada de 'El Final del paraíso'. Fuente Instagram @cvillaloboss

En el último tiempo, lo que sorprendió a los fanáticos fue la separación entre Carmen Villalobos y el actor Sebastián Caicedo, quienes se habían unido en matrimonio en 2019 y tres años más tarde, decidieron ponerle fin a la relación que incluía diez años de noviazgo. La actriz colombiana fue relacionada con el actor argentino Horacio Pancheri, pero éste lo desmintió asegurando que tan sólo eran amigos.

En su cuenta de Instagram, donde Carmen Villalobos posee más de 20 millones y medio de seguidores, se encargó de demostrar porqué es una de las mujeres más lindas de todas y mediante un escotado outfit, presumió sus atributos desde la playa, lo que causaron furor entre sus fans quienes halagaron la figura de la actriz de 39 años.

Por otro lado, Carmen Villalobos se encuentra disfrutando de su soltería y también de sus vacaciones y allí no sólo se ha podido ver luciendo ajustados trajes de baño, sino todo tipo de vestidos que resaltan su trabajada figura. La actriz se encuentra en las playas de Malibú y allí deja a todos boquiabiertos.