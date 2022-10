FOTO | María León paraliza Instagram con sexy vestido entallado con aberturas

Ya estamos cerca de la etapa final del año, así que es buen momento para comenzar a pensar cuáles serán los outfits que coronarán nuestros eventos de diciembre, donde como cada año, predominarán los colores dorados y rojos, aunque la versatilidad vendrá en la presentación de los vestidos, los cuales podremos ver con cortes diferentes y estilos que bailarán entre lo sensual y exótico.

Así que si quieres una opción única y elegante para tus fiestas de fin de año, te recomendamos que sigas el ejemplo de María León, quien gracias a su esencia arriesgada logró presumir un look ideal para un evento nocturno, coronándose así como una de las artistas mejor vestidas de la semana.

Fue durante la presentación de la telenovela "Cabo" que María León portó un vestido en colores cálidos con el cual conquistó a los asistentes del esperado estreno, en el cual acudieron grandes personalidades, quienes entusiasmadas presenciaron el lanzamiento de esta telenovela protagonizada por Bárbara de Regil.

No obstante, la mujer que se llevó las miradas durante dicha presentación fue la exvocalista de "Playa Limbo", quien acaparó los reflectores con un moderno vestido rojo con aberturas que hicieron que su atuendo se convirtiera en uno de los más sensuales de esta estación.

María León se lució con este vestido perfecto para un cóctel | IG: @sargentoleon

En relación con el largo del entallado vestido de María León, conviene señalar que este tenía una magnitud adecuada, la cual permitía jugar con las aberturas sin que el diseño rayara en lo vulgar, esto gracias a que las aberturas se centraron en la parte alta del diseño, donde además se combinó la tela roja con vino, generando una sensación de atadura muy erótica.

Como calzado, la intérprete de "Imaginarte" optó por unas delicadas sandalias en tono cobre, con el cual su piel acaramelada resaltó de una manera muy sensual de entre el vestido rojo que le llegaba justo abajo de las rodillas, mismo que también contaba con una delicada abertura en uno de sus costados.

No obstante, al no ser muy pronunciada, dicha abertura solo se posicionó como un detalle sutil de sensualidad en el look donde el escote fue lo que más causó furor entre los fans de María León, quien al querer que la atención se centrara en su vestido optó por un peinado sencillo que consistió en llevar el cabello lacio, suelto y sin ningún tipo de adorno.

