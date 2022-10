Diego Enrique Osorno presenta “La Evaluación” en el FICM

El documental es un género que denuncia, crítica o pide respuestas, visibilizando temas de los que pocos se habla, sin embargo, es un material que poco espacio tiene, incluso es más marginado en las salas comerciales que el cine mexicano, por eso el documentalista Diego Enrique Osorno agradece el espacio que el jurado del Festival Internacional de Cine de Morelia le da a “La Evaluación”.

En este material de 30 minutos, el periodista muestra las entrevistas que las autoridades les hicieron a los tres jóvenes detenidos por el caso Ayotzinapa en 2014, así como una charla con el exprocurador general de la República de México, Jesús Murillo Karam, sobre la llamada “verdad histórica”.

“Este tipo de trabajos no tienen un circuito adecuado, no hay muchos foros donde podamos presentar nuestros trabajos y que el jurado de la selección de Morelia lo considera, me parece importante, porque uno hace esto para buscar miradas que, a partir de tener la experiencia en las salas de cine, generen pensamiento, reflexión y conciencia crítica”, afirmó.

Este material nació tras revisar los documentos, expedientes y varios videos de los interrogatorios y evaluaciones psicológicas a los tres principales culpables, Patricio Reyes “El Pato”, Jonathan Osorio “El Jona” y Agustín García “El Chereje”, ahí detectó un alto número de inconsistencias que tenían que ver más con lo que las autoridades han dicho.

“El ejercicio de mirar los interrogatorios, no para la coyuntura periodística, sino para entender algo más amplio, que en este caso era el periodo de la verdad histórica, me di cuenta que había una posibilidad de generar una serie de preguntas importantes”, explicó.

Espero que este trabajo ayude en la búsqueda de justicia y verdad Foto: Especial

Entrevistó a Murillo Karam

También cuenta con una entrevista con Murillo Karam, ya que antes de alejarse de la agenda pública, pudo hablar con él, cuestionarlo.

El documental lleva por nombre “La Evaluación” porque justo busca ser un dispositivo que provoque al espectador a hacer su propia opinión sobre este caso que a ocho años sigue dando mucho de qué hablar. Además, fue hecho con la asesoría del periodista estadounidense John Gibler, quien más ha seguido el caso de manera directa, y también contó con el apoyo del Centro de Derechos Humanos.

“Espero que este trabajo ayude en la búsqueda de justicia y verdad que creo que están pendientes, aunque este gobierno quiere imponernos una nueva verdad, pero aún no está completa, hay mucho por delante, hay que evitar que se cierre esta investigación, porque los hechos de Iguala aún están impunes y siguen siendo desconocidos para muchos de nosotros”, finalizó.

