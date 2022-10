Liliana Rodríguez, hija de José Luis “El Puma” Rodríguez, rompió el silencio tras dejar un programa en vivo

Anteriormente, Liliana asistió a un programa de televisión y comentó en vivo que si su padre de 79 años de edad “El Puma” Rodríguez fallecía no asistiría al velorio, lo que generó una gran polémica en la familia Rodríguez que como ya es sabido desde hace algunos años que los conflictos no cesan.

Liliana Rodríguez de 55 años de edad, siempre se dedicó a la música, a cantar y actualmente forma parte del panel del programa televisivo “Siéntese quien pueda”, recientemente abandono el programa en vivo por que se molestó con sus compañeros de trabajo y simplemente se retiró del mismo.

Hermosa Liliana Rodríguez. Fuente: Instagram lilianarodriguezmorillo

Luego declaró algunas palabras en su red social sobre su comportamiento: “Por respeto a todos los televidentes, mi familia y mis fans, me vi en la inminente obligación de abandonar el set de siéntese quien pueda en plena grabación. El Dios en el que creo me hace cabeza y no cola. Y aunque tengo la humildad necesaria para pedir perdón, también tengo el coraje para darme a respetar", finalizó Liliana.

En más de una oportunidad Liliana la hija del reconocido cantante, declaró en el programa del cual forma parte los problemas familiares que posee, como ha intentado resolver la situación y que del otro lado no ha recibido respuesta alguna para poder finalizar de una vez los conflictos que envuelven su vida.

José Luis "El Puma" Rodríguez. Fuente: Instagram elpumaoficial

Cabe destacar que Liliana ha tenido muchos problemas personales, ya que tiempo atrás tenía complicaciones con la bebida: "Me dediqué a beber, me aparté de Dios; cuando necesité mi figura paterna la busqué y no la encontré, así que me corte la yugular y me dije: 'si no me quiere mi papá y tampoco mi esposo, entonces el problema soy yo, el defecto lo tengo yo", concluyó.