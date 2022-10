Alejandra Guzmán: filtran audios íntimos de la rockera con su nuevo novio, "Me encanta ser tuya”

Alejandra Guzmán se encuentra en medio de la polémica después de que se filtraran unos audios en los que supuestamente estaría coqueteando con su nuevo novio. Los mensajes son muy íntimos, pues la artista, de 54 años, mandó algunas grabaciones y textos "subidos de tono" al hombre, del cual aún se desconoce la identidad, ya que hasta el momento sólo se dieron a conocer la conversación que sostuvieron.

Este miércoles, el programa Ventaneando, dirigido por Pati Chapoy, reveló el intercambio de audios y mensajes que la intérprete de "Día de suerte" tuvo con un sujeto, que se presume es su nueva pareja, con el que fue a la playa, esto de acuerdo a lo que menciona la propia hija de Silvia Pinal en sus textos. Desde que se dio a conocer la conversación, causó revuelo, ya que las palabras que utiliza son muy íntimas y pasionales.

Alejandra Guzmán tendría un nuevo novio IG @laguzmanmx

Filtran audios íntimos de Alejandra Guzmán y su nuevo novio

De acuerdo a lo que el programa de Tv Azteca mostró, la artista ésta muy enamorada de su galán, ya que en los audios se puede escuchar como lo saluda de forma cariñosa: “Hola guapo, estoy pensando en tu boca”, se oye la presunta voz de la rockera, pero las frases van subiendo de tono, puesto que sigue con: “No puedo parar de sentirte dentro de mi, cuando me acuerdo que soy tuya, imagínate todo lo que hago cuando pienso en tus besos, en tu boca. Hay mucha magia, esto que siento es todo para ti".

Según la propia información que dio la también hija de Enrique Guzmán, tuvieron un encuentro en la playa, lugar en el que se ha refugiado después de sufrir una lesión en la cadera al caer durante una presentación en Estados Unidos. “Qué delicia los bezasos que me diste en la playa, me encanta ser tuya”, se escucha decir en los audios, que llegaron de manera anónima a la redacción del programa de Pati Chapoy.

Sin embargo, no sólo fueron audios, también se filtraron sus mensajes de texto, en los que también se observa que es una relación muy pasional. "Ya quiero verte, ya no puedo", escribió la cantante de "Hacer el amor con otro", a lo que su presunta nueva pareja le contestó: "esto que siento es solo para ti". “Frente al espejo me estorba la ropa”, es otro de los mensajes que la artista redactó, a lo que él response: “No aguanto más, quiero que seas mía”.

Las conversaciones demuestran que "La Guzmán" está disfrutando mucho de su "candente" romance, del cual aún no se sabe quien es su pareja. Hasta el momento, la intérprete no ha aclarado la situación, pues de acuerdo a los conductores de Ventaneando la están buscando para que de algunas declaraciones al respecto. En tanto, en sus redes sociales compartió algunas fotos en las que confirma que sigue en la playa.

