Karely Ruiz presume vestido color nude perfecto para salir de fiesta

Una de las modelos de OnlyFans que más se ha hecho viral es Karely Ruiz, quien además de ser una de las regiomontanas más sensuales, también se ha convertido en todo un ícono de la moda juvenil.

Pues a pesar de que muchas veces, los outfits de Karely Ruiz son más reveladores de lo que muchas mujeres estarían dispuestas a utilizar, lo cierto es que también se ha dejado ver con algunos atuendos ideales para diferentes ocasiones, tal y como el que presumió esta noche en sus instastories.

El modelo elegido por la influencer mexicana es un sencillo minivestido en color nude, el cual, si bien no cuenta con muchos detalles, es ideal para una noche de antro o para una fiesta en compañía de tus amigas.

Con este vestido Karely Ruiz se confirmó como la más sensual de Instagram

Gracias a las fotos publicadas por Karely Ruiz se aprecia que dicho vestido entallado ayuda a resaltar la figura de quien lo porta, ayudando a delinear tu silueta y enaltecer tus curvas.

No obstante, al no ser extremadamente escotado, brinda soporte a la modelo, evitando que su busto parezca estar flotando sin sostén alguno, lo cual si bien es una tendencia muy cómoda, quizás no sea la mejor para salir de fiesta, especialmente si no estás acostumbrada a no llevar brasier, ya que esto puede hacerte sentir incómoda las primeras veces que lo hagas.

¿Te atreverías a usar un vestido como el de Karely Ruiz?

Aunque si tú prefieres llevar llevar alguna lencería coqueta que haga juego con tu atuendo también es válido, solo recuerda que con las prendas en tonos nude es preferible llevar ropa interior clara para que esta no se marque en tu ropa.

Como accesorios te recomendamos llevar algún collar o arracadas de madera, ya que este tipo de accesorios estarán en tendencia durante este otoño. Aunque si lo deseas también puedes combinar un minivestido como el de Karely Ruiz con un par de botas altas.

En relación al peinado, te recomendamos llevar un look relajado, tal y como hizo la estrella de OnlyFans, quien se limitó a cepillar su hermosa cabellera y arreglarla de una manera estética.

Karely Ruiz sabe cómo causar sensación en todas las fiestas a las que asiste

