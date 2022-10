Karely Ruiz eleva la temperatura con escote profundo en colorido vestido

La regiomontana Karely Ruiz no deja de causar sensación en redes sociales ya sea por un atrevido baile para sumarse a los trends virales, por sus acciones altruistas o por sus looks en bikini y minifaldas con los que derrocha estilo como pocas famosas; es por ello que no sorprende que sea una de las modelos de OnlyFans más famosas y queridas del momento.

Por supuesto, no todo se trata de la plataforma de suscripción, sino también de sus redes sociales como TikTok o Instagram, en las que siempre se vuelve viral y una de sus últimas publicaciones no fue la excepción ya que se coronó como toda una diva de la moda en un colorido vestido muy corto y con escotes por todos lados que lo convierten en la opción perfecta para resaltar las curvas.

De espaldas, Karely Ruiz causó furor en la red. (Foto: IG @karelyruiz)

A través de sus historias de Instagram, la influencer presumió su outfit del día tras varias horas de haber encendido la red con un minivestido nude con el que también demostró su pasión por la moda; sin embargo, para su otra alternativa del día, la modelo apostó por un diseño bastante colorido en el que destacan líneas gruesas y curvas que ayudan a darle más volumen a la silueta.

Y para lucirse como nunca y presumir hasta el mínimo detalle de su arriesgado vestido con escote profundo, Karely Ruiz compartió un video en el que se ve su figura de espaldas para mostrar lo corta de la falda y un escote en la espalda baja con el cual darle un toque bastante sensual a la prenda y con el que sin duda se crea el balance perfecto por las aberturas de la parte del torso y que se han visto en otras modelos e incluso celebridades.

El vestido de Karely Ruiz tiene aros metálicos para sostener el escote. (Foto: IG @karelyruiz)

Se trata de un escote profundo conocido como "cut out", ideal para elevar la temperatura y para las mujeres más arriesgadas que no tienen miedo de presumir la figura ni de derrochar estilo experimentando con diferentes tendencias de moda. Algo que destaca mucho de estas formas es que siempre son muy variadas y si hace unas semanas Georgina Rodríguez presumía el escote a la altura del busto, ahora Karely Ruiz demostró que las aberturas se pueden extender por todo el torso.

En su colorido vestido la estrella de OnlyFans destaca un cuello redondo interrumpido por la primera parte del escote que baja desde el pecho hasta la cintura; mientras que en uno de los laterales destaca una abertura más para presumir un abdomen de acero y finalmente, en la minifalda hay una abertura lateral que deja al descubierto gran parte de la pierna.

Karely Ruiz se corona como toda una diva. (Foto: IG @karelyruiz)

