Con brillante vestido de noche, Africa Zavala se lleva todos los elogios de internet | Foto

No es una falsedad cuando decimos que África Zavala es una de las mujeres más bellas y populares de la actualidad, ya que no deja de sorprender a sus seguidores presumiendo sus mejores looks en las diferentes plataformas digitales, donde la llenan de elogios y piropos.

Este fin de semana la guapa actriz encendió la red al posar con un vestido brilloso de color negro que la hace resaltar su figura y personalidad.

La publicación, en 24 horas, logró superar los 12 mil me gusta, además de recibir cientos de comentarios positivos sobre el futuro de su carrera. "Guapa", "Estás hermosa", "Eres una diosa" o "Eres una preciosa", fueron algunos comentarios que recibió "Afri", como también la conocen.

A pesar de que hace algunas semanas terminó de grabar "Corona de lágrimas 2", África ya comenzó el rodaje de un nuevo proyecto, el cual es una de las series más exitosas: "El Señor de los Cielos", en la que Rafael Amaya volverá a interpretar a “Aurelio Casillas” en la temporada 8. La actriz ya dejó ver un poco de lo que será su personaje, con el que cautivará con sus atuendos.

Este lunes, Afri, como le dicen de cariño sus admiradores, compartió en la plataforma de Meta un Reel, en donde presentó a "Mecha", su personaje en la serie Telemundo. La estrella de televisión dejó ver un poco de su atuendo, pues se lució con un mini vestido en color rojo con estampados florales, con el que destacó su curvilínea figura, la cual es muy aclamada por sus fanáticos.

África se encuentra en uno de sus mejores momentos, pues actualmente está en transmisión la segunda temporada de "Corona de lágrimas", y ahora se encuentra grabando "El señor de los cielos 8", proyectos que se suman a su larga lista de producciones como son: "Bajo el mismo techo", "Peregrina", "La jefa del campeón" y "Atrapada".

Además de destacar en la televisión, África Zavala poco a poco consigue un lugar en redes sociales, sobre todo en Instagram, pues en la plataforma ya suma 2.1 millones de seguidores, cifra que todos los días va en aumento debido a que publica fotos de sus mejores looks y presume su figura curvilínea y esbelta.

