VIDEO: Carmen Villalobos enciende la red al mostrar su silueta al ritmo de Rauw Alejandro

La actriz Carmen Villalobos sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al compartir un video en el que se luce con un coqueto baile al ritmo de Rauw Alejandro, quien actualmente tiene un trend que se está volviendo viral en redes sociales. La también conductora enamoró a sus admiradores con sus movimientos y también con su look que la hizo presumir su silueta, pues definió su cintura con un pantalón de talle alto.

El día de ayer, la presentadora de Top Chef VIP compartió en su cuenta de la plataforma de Meta un pequeño clip con el que se sumó a los miles de usuarios que están haciendo el challenge de "Punto 40", la nueva canción del puertorriqueño junto a Baby Rasta. La artista, de 39 años, siguió los pasos de la coreografía que se está haciendo viral y mostró sus habilidades en la danza, dejando ver que este es otro de sus talentos.

Carmen Villalobos baila en las calles de Los Ángeles Foto: Especial

Carmen Villalobos se luce bailando y muestra su estilo

De acuerdo a varios medios que retomaron el video, la actriz colombiana se grabó mientras estaba caminando en las calles de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, pues se puede ver que mientras estaba en una gasolinera y frente a una tienda de conveniencia, Villalobos aprovechó para sacar sus mejores pasos de baile, pues hasta llegó a hacer twerking descendiendo poco a poco para quedar en cuclillas y subir de una forma sensual.

"Tengo demasiado pegada esta canción. Pero no me maten por favor ( solo lo ensayé 1 vez). No saben la pena que me dio bailar en la calle. Cómo me gustas LA", confesó la actriz en su publicación de la plataforma de Meta en la que impactó a sus seguidores con sus movimientos, pues a pesar de que dijo que no había practicado, lo hizo muy bien, ya que siguió los pasos de acuerdo a la al trend que se ha hecho viral Instagram y Tiktok.

"Ey pero DEMASIADO bien para haberlo ensayado solo 1 vez, mmmmm dijo la muda ahre JAJAJSJAJAJAJA", "La gente ha de tener envidia por verte bailando en la calle y de ver a una Diosa total" y "Ay yo también traigo esa canción", son algunos de los comentarios que se pueden leer en video de Carmen Villalobos, quien además recibió 367 mil "likes", demostrando que es una de las celebridades más queridas.

Carmen Villalobos se luce en redes con su actitud IG @cvillaloboss

Además de enamorar con sus movimientos de baile, la actriz y conductora dio cátedra de estilo con un look muy street style. Carmen eligió un pantalón de talle alto, pero de piernas anchas en color blanco, pieza que hizo contraste con su top negro que destacaba por solo tener una manga y el cuello de tortuga. Asimismo, todo esto lo complementó con una cangurera lo que le dio el toque urbano a su outfit, que la hizo modelas su figura, la cual es muy admirada por sus fanáticos.

