Tunden a Ludwika Paleta por reacción ante muerte de actores en "Noche de bodas", así se defiende

La actriz, Ludwika Paleta rompió el silencio para hablar sobre los fuertes mensaje que recibió por parte de los internautas, quienes cuestionaron la reacción que tuvo después de que se confirmara el sensible fallecimiento de dos actores que colaboraban en la película "Noche de bodas", protagonizada por ella y el actor, Osvaldo Benavides.

Tras la lamentable noticia, la reconocida actriz apareció en distintas entrevistas que supuestamente no fueron del agrado de los usuarios en redes sociales pues de manera inmediata dijeron que se mostró "fría". Ante los señalamientos decidió terminar con los rumores y hablar con las cámaras de televisión.

En una reciente entrevista compartida por Venga La Alegría, Ludwika Paleta aseguró que los internautas nunca están conformes con nada, por lo que los aconsejó cuidar las palabras. También reconoció que la tragedia de "Noches de bodas" es un evento bastante "doloroso" y pide respeto por el dolor de las familias de las víctimas.

"Siento que nunca es suficiente. Si yo digo una cosa está mal, si no la digo también. Hay que cuidar mucho las palabras. Me he mantenido al margen y muy respetuosa por el dolor de las familias. Ha sido un evento muy doloroso también para nosotros", reconoció.