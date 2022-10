Mariazel modela su silueta con conjunto negro ideal para cualquier mujer

Mariazel Olle ha demostrado que sabe cómo destacar en cualquier evento, por lo que esta vez dio cátedra de estilo en una gala de noche, pues la actriz y conductora vistió un elegante conjunto negro con el cual modeló su silueta. El look dejo claro por qué es una fashionnista, pues es un atuendo que es ideal para cualquier mujer que como ella quiere destacar debido a su presencia glamurosa y muy cuidada.

La conductora tuvo un día con mucha actividad, pues además de ir a sus ensayos de "Las estrellas bailan en Hoy", en el que participa con Yurem en la edición "Campeón de campeones", fue al baby shower de Andrea Escalona, la conductora del matutino de Televisa que está próximo a tener a su bebé, asimismo, más tarde asistió a un evento de Aislinn Derbez, por lo que tuvo que elegir un outfit que fuera perfecto para dos eventos totalmente diferentes.

Mariazel se luce en total black look

La integrante de "Me caigo de risa" demostró por qué es una de las fashionistas de la pantalla chica, pues para asistir a estas dos fiestas eligió un total black look, el cual fue ideal no sólo para robar miradas, sino también para modelar su silueta, que es tan admirada por sus fanáticos que ya la han visto en diferentes diseños desde mini vestidos entallados hasta bikinis con los que enamora a sus millones de admiradores en la televisión y en redes sociales.

Mariazel presume total black look Foto: Especial

Mariazel eligió un conjunto de pantalón de talle alto de corte recto, el cual combinó con una camisa de mangas largas que tenía un listón en el cuello; ambas piezas en color negro, lo que hizo de este look monocromático, una buena opción para cualquier mujer que desee verse formal sin llamar la atención, pero también luciendo a la moda y muy juvenil, pues esta es una de las principales tendencias en el otoño.

La originaria de España compartió con sus más de 3.6 millones de seguidores unas historias de Instagram en las que, además de dejar ver un poco de lo que fue el baby shower de Andy Escalona, al que también asistieron varias celebridades, entre ellas sus compañeras Andrea Legarreta y Galilea Montijo; también mostró que el look negro es perfecto para este tipo de reuniones en los que no es necesario lucir muy glamurosa.

Más tarde, la también conductora de TUDN acudió a la presentación de la nueva aplicación Peanut, de la cual es embajadora la hija de Eugenio Derbez -quien hace poco habló del accidente de su papá-. La miembro de la llamada "familia disfuncional" dejó ver que su atuendo también era una buena opción para un evento de noche, ya que al ser de color negro daba un toque distinguido al outfit monocromático que sólo resaltó por unos zapatillas con estampado de animal print.

