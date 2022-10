La distopía alrededor de una frontera es el tema central de "Travesías", la nueva película de Sergio Flores Thorija

Han pasado cuatro meses desde que medio centenar de migrantes murieron dentro del remolque de un camión en San Antonio, Texas; entre las víctimas que perdieron la vida en búsqueda del “sueño americano” había 22 mexicanos, 7 guatemaltecos y 2 hondureños. Esta tragedia cimbró a la sociedad y reavivó la terrible polarización de oportunidades que existen al cruzar la frontera entre tierra azteca y el demandado país del norte.

Un medio de reflexión y cuestionamiento social es precisamente el generado a través del arte y ahora el cineasta Sergio Flores Thorija ha lanzando su segundo largometraje (disponible en cines comerciales) mismo que precisamente retrata la distópica realidad al cruzar un muro ingeniado por los humanos para dividir la tierra, se trata de la película: "Travesías".

“En la película todo gira entorno a la falta de oportunidades y de la violencia también que se vive por ejemplo en el caso de los países pobres, por desgracia (...) En la cinta me enfoco en retratar los contrastes que existen en cada lado de la frontera entre México y Estados Unidos”, aseveró el realizador durante una entrevista con El Heraldo Digital.

Sergio Flores Thorija es director de "Travesías". Foto: Cortesía producción

El cineasta considera que es sumamente necesario ver y reflexionar entorno a las injusticias y precisamente una de las grandes injusticias en el mundo es el hecho de que el número de oportunidades de una persona se encuentra directamente relacionado con el lugar donde nació. Entre ellos intervienen factores como el acceso a la educación, el nivel de nutrición, las condiciones laborales, el sistema de salud, entre otros que pueden intervenir en la vida de la gente simplemente por vivir a un par de kilómetros de distancia.

El cineasta originario de la Ciudad de México, quien estudió un doctorado en Film Factory, fundado por el realizador húngaro Béla Tarr en Bosnia y Herzegovina, reveló que su método es muy inmersivo y en este sentido destacó que vive y explora el mundo que piensa retratar a través de sus propias experiencias y sentidos.

El filme sigue la historia de Víctor y Alejandra, quienes están respectivamente al otro lado de la frontera. Foto: Cortesía producción

“Mi cine no viene de la cabeza, no soy esa persona que se sienta en una compu y solo escribe, mi método roza casi como hiperrealista, mi método es mudarme a la ciudad de la que voy a hablar casi como objeto de estudio(...) Viví tres años en Tijuana para hacer esta película, en la cual hay retratos de cosas que vi y viví”, puntualizó el también explorador visual.

Es de destacar que este filme fue grabado con valentía y ferocidad por parte de su pequeño equipo de producción, quienes grabaron en ocasiones de manera sigilosa y oculta en diversas locaciones de Estados Unidos debido a la complejidad burocrática y costosa para liberar permisos del país “gabacho”.

Esta cinta narra el dolor entre dos lados de un muro. Foto: Cortesía producción

“Yo soy muy necio y así tenía que resolver para que saliera la peli, no importaba el riesgo; una virtud de ser realizador es adaptarte y ver cómo sacar adelante el proyecto”, contó respecto al rodaje que se hizo en dos meses entre locaciones de ambas naciones vecinas.

El filme sigue las historias de Alejandra y Víctor, quienes viven bajo circunstancias contrarias en una ciudad que se encuentra artificialmente dividida en dos por un muro: Tijuana y San Diego. Por su parte, ella trabaja colocando uñas, mientras él estudia negocios y está levantando su propia empresa. A raíz de una tragedia, los dos tienen que hacer un viaje hacia el otro lado de sus respectivas fronteras, donde esos kilómetros de distancia sentencian la manera en la que ambos enfrentan su vida.

Al contar esta historia, el cineasta mexicano busca sugerir reflexión en el espectador entorno a una realidad que nos involucra a todas las personas, no sólo en México, sino en el mundo, especialmente en donde hay barreras tan dolorosas como lo es la frontera de EUA.

“Para mí, el cine es el arte por sugerencia, me refiero a que la cámara no es solo un registro de lo que pasa, creo que con los elementos del cine se puede decir mucho al espectador sin que se diga con diálogo, yo en mi cine me baso a esta noción para invitar a la reflexión”, finalizó Flores Thorija.