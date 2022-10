Grupo Firme no son los primeros a los que corre de sus fiestas: ¿Quiénes son los demás?

Tras la lujosa fiesta de XV años que Saúl "Canelo" Álvarez le organizó a su hija mayor, Emily Cinnamon el pasado sávado 15 de octure, la cual ha estado en boca de todos debido a las excentricidades que se pudieron apreciar a través de fotografías y videos que publicaron algunos invitados famosos, trascendió que el pugilista mexicano había corrido de la celebración de a Grupo Firme, agrupación invitada exclusivamente para su retoño.

La incómoda situación que ha trascendido en las redes sociales, presume que, de ir de un momento de alegría y júbilo, pasaron a los gritos e insultos, terminando por sacar a la agrupación conformada por Eduin Caz y Jairo Corrales; sin embargo, se rumora que el boxeador mexicano, ya estaría acostumbrado a correr a varios cantantes de sus fiestas, así como hizo en la fiesta de su hija.

Eduin Caz es gran amigo del "Canelo" Álvarez Foto:

IG@eduincaz

Y es que de acuerdo con Chamonic en su sección del programa de radio "La Mejor", esta no ha sido la única ocasión que "El Canelo" ha hecho este tipo de actitudes hacia las agrupaciones que ha invitado a sus celebraciones.

La periodista de espectáculos aseguró incluso que, algunos representantes musicales le han platicado a otras agrupaciones y artista que pasaron por este tipo de desplantes del campeón mundial de boxeo, una vez que el alcohol se apodera de él.

Un mal trago para Chamonic

De acuerdo con la experta en temas de la farándula, hubo varias personas que le pidieron no publicar el supuesto video en el que se observa al boxeador pedirle a los integrantes de Grupo Firme que se fueran de los XV años de su hija.

Chamonic aseguró que aunque no la amenazaron, le pidieron que no publicara dicho material, esto debido a que hay muchos intereses en juego, sin especificar si se trata del campeón de box mexicano o de la agrupación originaria de Tijuana.

Canelo pidió Foto: IG @eduincaz

¿Quiénes han asistido a fiestas del "Canelo" Álvarez?

Cabe recordar que, durante el programa Chamonic no reveló que Grupo Firme no ha sido la única agrupación que ha corrido de sus fiestas, aunque no dio nombres de las bandas o artistas que han estado en la misma posición que Eduin Caz.

A continuación te revelamos una lista de aquellos que han ido a una de las excéntricas fiestas que ha organizado el pugilista mexicano.

1. Tatiana

Canelo Álvarez contrató a Tatiana para el cumpleaños de su hija más pequeña Foto: IG @oficial.tatiana

2. Maná

Maná fue uno de los invitados en la boda de "Canelo" Álvarez y Fernanda Gómez Foto: IG @manaoficial

3. Banda MS

Foto: IG @bandamsoficial

4. Los Ángeles Azules

Los Ángeles Azules hicieron bailar a todos los asistentes a ritmo de “17 Años” Foto: IG @angelesazulesmx

5. Banda el Recodo

El recodo asistió a la boda del "Canelo" ÁlvarezFoto: IG @elrecodooficial

6. Mon Laferte

Mon Laferte aisitió a la Boda Civil Foto: IG @monlaferte

7. Carín León

Canelo subió a cantar con Carin León Foto: IG @carinleonoficial

