Gal Gadot se corona como reina de estilo con un look total denim

Gal Gadot es una de las celebridades que más marca tendencia en la industria del cine. La actriz nacida en Israel saltó a la fama mundial por participar en la gran saga de Marvel “La mujer maravilla”. Desde ese protagonismo, Gadot no paro de tener seguidores en las redes sociales y fans en todo el mundo.

Gracias a ser la mimada de las taquillas, la actriz logra firmar jugosos contratos que le hacen comprar lo que más le gusta. De todas maneras, Gal es una mujer muy sencilla y eso lo muestra de forma permanente su cuenta de Instagram. En esta red social tiene más de 80 millones de seguidores y es una de las más populares.

Gal Gadot. Fuente: Instagram @gal_gadot

En esta oportunidad, Gal Gadot muestra un look denim que le queda pintado. Esta forma de vestirse se trata de incluir prendas uniformes donde no se mezcla mucho. En el caso de la actriz israelí, se la ve en un sillón con un pantalón de jens con una camisa de lino del mismo tono. Tan simple pero tan elegante la hace la reina de este look.

En este posteo que hizo en Instagram, Gadot no solo se anomó a colar dos fotos con ese look que le queda pintado sino, dejo un mensaje para todos sus seguidores “Starting my day with a smile” se puede leer debajo de las imágenes que es nada menor que un mensaje muy positivo “comenzando mi día con una sonrisa”.

Gal Gadot. Fuente: Instagram @gal_gadot

Como puedes ver, Gal Gadot no solo es una gran inspiradora en tendencias de moda sino, la actriz busca cautivar con esa sonrisa maravillosa. Definitivamente, estamos ante la nueva exponente del cine mundial donde no solo es una cara bonita, además es una gran inspiración para varias mujeres.